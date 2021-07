INGEZONDEN- Nieuwe politiek in Súdwest-Fryslân?

INGEZONDEN- Op de raadsagenda van 7 juli jl. van de gemeente Súdwest-Fryslân stond het Bestemmingsplan Hemelumer Hoeve. Al voor de vergadering was duidelijk dat de raad verdeeld was en dat de tegenstanders een minieme meerderheid hadden. Maar de VVD wil niet praten over de politieke standpunten en verschillen, maar over de manier waarop over dit punt het woord gevoerd werd.

De tegenstanders (PvdA, FNP, GroenLinks, D66, GBTL en partij De Wind) wilden niet afzonderlijk over dit agendapunt spreken en hadden de fractievoorzitter van GBTL (2 zetels) aangewezen als hun woordvoerder. Dit betekende in de praktijk dat de woordvoerder van de genoemde partijen aangaf dat er al meer dan genoeg over gezegd was en dat hun standpunt bekend was. De voorstanders gaven een betoog met de redenen waarom zij wel vonden dat het plan doorgang moest vinden. Maar een goede discussie over een zo’n belangrijk onderwerp werd door de opstelling van de tegenstanders getorpedeerd.

De Hemelumer Hoeve is tien jaar geleden al begonnen met dit bestemmingsplan. En zeker de laatste jaren is de wetgeving regelmatig aangepast. Zij hebben zich iedere keer weer tot het uiterste ingespannen om hieraan te voldoen, tot op een wetswijziging in de afgelopen weken aan toe. De ondernemers, John Lorist en zijn dochter en beoogd opvolger Debby, hebben dan toch verdiend dat er in ieder geval een goede politieke discussie gevoerd wordt in de raad over de verschillende standpunten bij de afzonderlijke partijen.

Waarom doken deze partijen weg toen het erop aankwam? Een PvdA (6 zetels in de raad), die eigenlijk altijd zelf uitgebreid het woord voert, daar een stukje campagne in meeneemt en nu ineens zwijgt? Een D66, die landelijk een groot voorstander is van een nieuwe bestuurscultuur? Is dit dan die nieuwe bestuurscultuur? Partij De Wind, die altijd strijdbaar is over dat zelfs de kleinste partij dezelfde spreektijd krijgt als de grootste en nu zijn kans niet pakt? Is dit, zoals ook door de voorstanders aangegeven, de betrouwbare overheid waar alle partijen voorstander van zijn? Een overheid, die al haar ondernemers en inwoners serieus neemt?

De VVD vond de behandeling van het bestemmingsplan een beschamende vertoning. Wij hopen dat deze partijen zich nog eens achter de oren zullen krabben of dit wel de juiste aanpak is geweest. Want de heer Lorist en zijn dochter hadden toch meer respect van de raad verdiend. En de inwoners van Súdwest-Fryslân ook.

Debbie Kruit, Fractievoorzitter VVD Súdwest-Fryslân