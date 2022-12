INGEZONDEN- Motie Woodbrookers GBTL

SNEEK- Naar aanleiding van de berichtgeving over Woodbrookers dient de fractie van GBTL in de volgende raadsvergadering een motie in.

GBTL vindt dat onze jongeren recht hebben op behandeling, op een veilige plaats. Als een jongere uit huis geplaatst wordt, is dat voor ouder en jongere vaak een traumatische gebeurtenis. Dan mag je verwachten dat de jongere wordt behandeld, en dat de ouder er van uit kan gaan dat zijn of haar kind veilig is. Intussen heeft iedereen de schrikbarende berichten over Woodbrookers in de Leeuwarder Courant kunnen lezen.

Helaas is dat nog maar het topje van de ijsberg, weten wij ondertussen. Ook de jeugd van Súdwest-Fryslân, die dat nodig hebben, worden bij voorkeur in Woodbrookers geplaatst, als zijnde de dichtstbijzijnde behandel plek. Dit moet per direct stoppen.

Daarom is GBTL voornemens een motie in te dienen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 22 december Met als strekking: geen van onze jongeren nog op Woodbrookers te plaatsen, en te zorgen dat de jongeren uit onze gemeente die daar nu verblijven, zo snel als mogelijk naar een veiliger locatie worden verplaatst.

Met vriendelijke groet, Carla van der Hoek