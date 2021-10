INGEZONDEN-Kandidatenlijst GroenLinks voor de gemeente Súdwest-Fryslân 2022 bekend

SNEEK-GroenLinks heeft afgelopen vrijdag in haar algemene ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld. Dit is de kieslijst (zie hier onder) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Een mooie lijst met een goede mix van jong en oud, zowel ervaren mensen als nieuwkomers, vrouwen en mannen. Allemaal met het sociale, linkse en duurzame hart op de goede plek. En vanuit een brede verscheidenheid vanuit de diverse dorpen en steden in onze gemeente. De huidige fractievoorzitter van GroenLinks, Angeline Kerver, de ‘grand old lady’ van GroenLinks in Súdwest-Fryslân, waar wij veel aan te danken hebben staat als lijstduwer de lijst. Erik Faber, wethouder namens GroenLinks voert de lijst aan. De eerste 10 personen zijn:

1. Erik Faber (Uitwellingerga)

2. Idske Koopmans (Heeg)

3. Timo Reinink (Scharnegoutum)

4. Rowdy van der Veen (Sneek)

5. Janniek van Wijk (Sibrandabuorren)

6. Linda Pool (Ysbrechtum)

7. Edwin Cnossen (Sneek)

8. Bas Gerdingh (Bolsward)

9. Auke Wouda (Sneek)

10. Jaap Bijker (Koudum)