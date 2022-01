INGEZONDEN- Hylpen tekkelt zelf zijn toekomst

HINDELOOPEN- Hylpen moet zijn eigen toekomst tekkelen. Werelderfgoed en Zuiderzee gemeenschappen kunnen daarbij als verbindende factoren dienen. Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Dat geldt zeker ook voor Hindeloopen, maar Hylpen mag onder geen beding een openluchtmuseum worden. Daarom moet er breed over de toekomst nagedacht worden.

Het plan idee van een strekdam in de baai van Hindeloopen is nog steeds actueel en het bestaat al geruime tijd virtueel. Het plan is in 2009 door Hylpers zelf bedacht als een eerste stap tegen de dichtslibbing/verzanding van de vaargeul naar de oude Hylper Haiven en Jachthaven Hindeloopen.



Recent zijn er allerlei (toekomst) ontwikkelingen gaande bij de Gemeente Sudwest Fryslân en de Provincie Fryslân over een visie van de IJsselmeerkust. De ontwikkeling van Schuilenburg, het iconische Badpaviljoen door Europarcs en de grote verandering van de Skyline van de Afsluitdijk door het Windpark Fryslan zal het omgevingsbeleving-gevoel van Hylpen drastisch veranderen. Het is van groot belang - voor zover dat kan - je als Hylper gemeenschap zelf de toekomst moet tekkelen. Initiatiefnemers spelen vaak een belangrijkere rol dan de Mienskip. Bij het compensatiefonds van het Windpark Fryslan en bij de Provincie Fryslân ligt het planidee van een strekdam (de Rede van Hindeloopen) op de plank om nader uitgewerkt te worden.



Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat steeds meer partijen uit de Zuiderzee gemeenschappen zich ook verbonden voelen met het predicaat UNESC0 werelderfgoed-lijst. Zij hechten belang aan nieuwe en bestaande voorzieningen aan de IJsselmeerkust. De haven, de historie en cultuur van Hylpen zijn daarbij buitengewoon belangrijk. Bijvoorbeeld een willekeurige partij: de gasten van de vloot van bedrijfsmatig geëxploiteerde historische zeilschepen. Hun omzet is 65 miljoen. Becijferd is dat hun gasten dagelijks 34 tot 84 euro aan de wal spenderen. Die is van groot belang voor de economie langs de Friese IJsselmeerkust.

[Naam inzender bekend bij redactie GS]