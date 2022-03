INGEZONDEN- Hylke Jellema; de lijstaanvoerder van Forum voor Democratie Súdwest-Fryslân

Wat hem als 22-jarige jonge de politiek in gedreven heeft, is de afstand tussen de burger en gemeente die hij de afgelopen jaren heeft zien ontstaan. “Steeds meer mensen lijken zich ongehoord te voelen en nog nooit was het vertrouwen in de politiek zo laag, iets wat ik tijdens de wekelijkse lichtjestocht in Sneek van veel mensen verneem.”

In de raad wil ik me met mijn fractie inzetten om die afstand te verkleinen door directe democratie. “Bij besluiten die inwoners raken, moeten ze niet alleen kunnen meepraten, maar ook meebeslissen.” Daarnaast wil ik me verzetten tegen onnodige fusies en samenwerkingsverbanden. “Dit gaat ten koste van menselijke maat. Lokaal waar mogelijk, samenwerken waar nodig - dat moet het uitgangspunt zijn.” Ook heb ik door mijn jongere leeftijd een goed beeld van wat er speelt onder jongeren. “De woonproblematiek en stijgende kosten geeft ons een onzeker toekomstbeeld.”

In het dagelijkse leven studeert Hylke Creatieve Technologie aan de universiteit Twente en zet hij zijn technische kennis in als ondernemer. Hij is vaak te vinden op de waterskibaan en gaat er graag op uit met zijn vriendin, in Fryslân natuurlijk."