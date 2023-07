INGEZONDEN- Hondje Kiki vermiste sinds 17 mei

SNEEK- Sinds 17 mei wordt Kiki een voormalig Roemeens straathondje vermist vanuit Heerenveen. Kiki verbleef bij de oppas in Heerenveen terwijl de eigenaren ( wonend in Sneek) op vakantie waren in het buitenland. Er ging tijdens het uitlaten iets mis met het klik systeem en Kiki verdween. Eerst bleef Kiki in de buurt waar ze losraakte maar avonds verliet zij het gebied.

De eigenaren hadden inmiddels een spoedvlucht geregeld en zaten in het vliegtuig terug naar Nederland. De stichting huisdierenhulp Heerenveen e.o. was ook ingeschakeld en met een zoekteam ter plaatse. Al spoedig kregen we meldingen, Kiki was gespot op de snelweg bij Heerenveen, in blinde paniek verplaatste zij zich, ze verliet de snelweg en verdween naar een nabijgelegen natuurgebied. Hier gingen de speurhonden aan de slag, er werd een duidelijk spoor gevonden maar het deed blijken dat Kiki na een aantal dagen het natuurgebied weer heeft verlaten. De meldingen werden steeds minder.

Op een avond kregen we een melding dat Kiki gezien zou zijn bij natuurgebied de Deelen nabij Terband. Het zoekteam is direct ter plaatse gegaan, heeft hier een paar dagen gezocht maar vond geen spoor. Dagen later kregen we meldingen vanuit Bolsward, verschillende mensen hadden Kiki zien lopen, het leek alsof Kiki op zoek was naar haar huis, haar oorspronkelijke adres bevindt zich nl in Sneek. Wederom is er dagen gezocht, met een team vrijwilligers, de eigenaren, en speurhonden, de meldingen bleven komen maar ineens werd het weer stil.

Tot op de dag van vandaag, maandag 3 juli is het stil, geen meldingen, geen enkel teken van leven. De eigenaren zijn radeloos, waar is Kiki, leeft zij nog? Daarom vragen wij aan alle inwoners of zij om willen kijken naar Kiki. Kiki een klein bruin hondje plus minus 10 kg Pluimstaart maar door verwilderde toestand kan deze veranderd zijn Draagt blauw tuigje maar kan dit kwijt zijn geraakt Verkeerd in de wildmodus, is ontzettend angstig, is niet te benaderen, verplaatst zich waarschijnlijk avonds. Bij zicht, neem een foto, probeer haar zonder op te jagen in het zicht te houden en bel onmiddellijk met 06-14419697 Met vriendelijke groet Boukje Stoker, communicatiemedewerker Stichting Huisdierenhulp Heerenveen e.o.