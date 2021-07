INGEZONDEN-Het mooiste plekje van de Rienck Bockemakade

INGEZONDEN-Op de Rienck Bockemakade 10 is een prachtig pand te koop met veel mogelijkheden. Het meest voor de hand liggend is een bedrijf met een woning er boven. Of bijvoorbeeld een privé garage/opslag met een huis er boven. Maar door de verkoop aanpak zijn wij erg bang dat het in beleggers-handen komt.

Het staat alleen op Funda in business, terwijl er genoeg gegadigden zouden zijn als het minimaal op Funda aangeboden zou worden. ‘Dit is een bewuste keuze’, aldus Elkien en Hoekstra. Elkien met makelaardij Hoekstra bieden het aan als beleggingspand. Met het gevolg dat de doelgroep die we hier willen hebben, gezinnen bijvoorbeeld nergens zien dat dit fantastische pand te koop is.

Het biedt zo veel mogelijkheden, waar een beetje creatieve ondernemende koper een mooie kans heeft om op een prachtig plekje te komen wonen. Net als wij zelf gedaan hebben kun je er een prachtig pand van maken om particulier te bewonen. Maar nu komen er alleen beleggers kijken die er zo veel mogelijk huisjes van gaan maken.

Is het niet gek dat Elkien zich niet iets socialer op stelt in deze? Het lijkt ze niet te interesseren dat er hier in de steeg al minimaal 12 heel kleine appartementjes zitten die voor de hoofdprijs verhuurd worden. Zelfs appartementjes met louter en alleen melkglas wat niet open kan. En deze worden dan door een stichting verhuurd aan zogenaamde probleemjongeren.

Nu lijkt het er op dat het laatste pand aan de steeg eenzelfde lot zal begaan. Terwijl wij de boel hier natuurlijk leefbaar willen houden. Het mooiste plekje van de Rienck Bockemakade, en wederom komen hier straks wellicht nog meer doorstroom-woningen. Wat dan zijn het. Iedere eerste van de maand is er een grote volksverhuizing, want ja, iedereen snapt dat je niet in een steeg wilt wonen. Met als gevolg dat niemand zich enigszins bekommert om de leefomgeving. Veel geschreeuw nachts, feesten, hangjongeren etc etc.

Hou Sneek en vooral de gracht een beetje leefbaar, voor de mensen die er wonen, voor voorbijgangers en niet als laatste de toeristen. Want het is zeker een 'zich locatie'.

[naam van de inzender bekend bij de redactie]