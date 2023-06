INGEZONDEN- Hele dag in de brandende zon? Ongezond, ook voor dieren!

Dieren in weilanden en op dijken kampen met een stille bedreiging: hittestress. Gebrek aan schaduw vergroot de risico’s van ernstig dierenleed. ‘Het is geen kwade opzet van eigenaren, eerder nalatigheid of onwetendheid,’ zegt Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren. ‘Het probleem vraagt wel om dringende aandacht en actie van de Provincie. Daarom komen we samen met GrienLinks en de SP met de motie ‘aanpak hittestress weidedieren’.

Hittestress treedt op als dieren hun lichaamstemperatuur niet meer onder een bepaalde grens kunnen houden. De grens verschilt per diersoort en omstandigheden, maar over het algemeen is er vanaf 21 °C kans op hittestress. De gevolgen voor dieren zijn aanzienlijk: verbranding van de huid, oververhitting, uitdroging, bij koeien daling melkgift, verminderde eetlust en zelfs sterfte.

De fracties van PvdD, Grien Links en SP wijzen op verschillende oplossingen, afhankelijk van de locatie: zorg voor natuurlijke schaduw door aanplant van bomen of kunstmatige schaduw door bijvoorbeeld schaduwdoeken. Laatstgenoemde maatregel heeft als voordeel dat direct, en zonder veel kosten en moeite, een schaduwvoorziening kan worden geboden

Hittestress is negatief voor dierenwelzijn. Het is aan de provincie om ‘de boer op te gaan’ en eigenaren te wijzen op nut en noodzaak van schaduw voor weidedieren. ‘De NVWA controleert momenteel op voldoende schaduw voor weidedieren en deelt ook boetes uit,’ aldus de Statenfracties, ‘maar als eigenaren goed voor hun dieren zorgen, is dit niet nodig.’ Geef weidedieren de bescherming die ze verdienen. Ze zijn afhankelijk van onze zorg.