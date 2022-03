INGEZONDEN-GemeenteBelangen Totaal Lokaal wil de ondernemersgeest terug brengen in de gemeenteraad.

SNEEK-Met Sneker ondernemers Pytrik Amsterdam en Sjoerd Hettinga op de lijst moet de raad weer worden voorzien van meer daadkracht. Al in 2006 sprak het tweetal voor het eerst over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Destijds nog met Pytrik als kroegbaas en Sjoerd die de sigaretten automaat aanvulde in zijn cafe.