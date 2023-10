INGEZONDEN- Gemeente wil door met Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân, maar vermijdt essentieel draagvlakonderzoek

“75% van de ondernemers doet al mee” volgens het gemeentebestuur Het gemeentebestuur verzuimt te vermelden dat zij bedoelt dat die ongeveer 75% afkomstig is uit de grotere kernen zoals Sneek, Bolsward, Heeg, Makkum en Workum. Men geeft dus een vertekend beeld. Ook wel framing genoemd. De realiteit is dat maar liefst 51 van de 89 dorpen en steden in SWF NIET deelnemen en ook niet deel willen nemen aan het fonds.

Er zijn slechts 9 lokale ondernemersverenigingen van de 89 kernen positief over het fonds. Daarnaast zijn 24 dorpsbelangen en 1 privépersoon ook gebruik gaan maken van het fonds. De oplossing is dat er voor die kernen die dat willen een BIZ (bedrijven investering zone) opgetuigd wordt: dit kan per afgebakend gebied worden ingesteld met ieder eigen wensen en dus ook budget. Ook dit kan via de WOZ.

Ondernemerscollectief SWF