INGEZONDEN- Friese ChristenUnie fracties sturen brandbrief aan Tweede Kamer over dreigende sluiting kinderhartchirurgie UMCG

Marga Liefting, fractievoorzitter ChristenUnie Harlingen en Bernita Hakvoort lijsttrekker ChristenUnie Waadhoeke brengen maandag 17 januari 2022 een bezoek aan de Tweede Kamer. Zij overhandigen de brief persoonlijk en gaan in gesprek met de landelijke fractie. De ChristenUnie wil zorg vertrouwd en dichtbij: in de regio. “Dat is waar het wat ons betreft om gaat”, zeggen Liefting en Hakvoort. “Wij willen dat deze specialistische zorg blijft in Groningen. Wij denken dat dit voorgenomen besluit te weinig kijkt naar de impact en verarmende effecten voor onze samenleving, daarom vinden wij dat dit besluit van tafel moet.”

Aankomende woensdag is er een commissievergadering in de Tweede Kamer over de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen in Rotterdam en Utrecht te concentreren. De Friese ChristenUnie fracties hopen dat de Tweede Kamerleden nog eens goed kijken naar het belang van het open houden van specialistische zorg in Groningen.