INGEZONDEN- Discgolfbaan op recreatiegebied De Potten

Zo is het proces gegaan

“Het opzetten van de course in Sneek is begonnen bij een enthousiaste familie die voor de hobby op veel locaties discgolfen, zij hebben in januari 2023 een compleet plan geschreven. In februari is deze groep uitgebreid met een paar enthousiaste CPF leden uit de regio en daarna is het balletje vrij snel gaan rollen en zijn de plannen ingediend bij de gemeente met meerdere mogelijke locaties.”

“De gemeente reageerde erg enthousiast, dit sluit namelijk precies aan bij hun plan: “Bûten gewoan bewegen” waarmee zij openbare buitensport in de gemeente willen promoten en hebben een locatie toegewezen: Recreatiegebied de Potten”

“Voor de definitieve aanvraag en daarmee aanspraak op een subsidie van 90% van de totale projectkosten waren nog wel wat vereisten, zo moesten de lokale ondernemers ook akkoord zijn met de plannen, evenals de projectleider van de gebiedsontwikkeling.”

“Wij hebben hierop de lokale ondernemers benaderd en deze waren mede door een eerdere tijdelijke course ook erg enthousiast om onze sport te verwelkomen op hun terrein.”

“Zo komen we aan bij de huidige status, de aanvraag is volledig goedgekeurd! Ook de laatste 10% van de financiering is rond gemaakt dus binnenkort gaan we samen met Discgolf Nederland starten met het ontwerpen van de baan.”

Wanneer is de baan er?

“Als alles voorspoedig loopt zullen we rond maart met z’n allen kunnen genieten van deze nieuwe 9-Holes course in Sneek op een mooi recreatiegebied dat gedeeld wordt met een waterskibaan en een mooi restaurant en dit alles aan het strand van Sneek.”