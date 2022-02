INGEZONDEN- D66 SWF presenteert verkiezingsprogramma

Lijsttrekker Mirjam Bakker: “Ik ben er trots op dat ons verkiezingsprogramma onze droom, onze visie, laat zien maar dat het programma ook veel concrete acties noemt om deze droom te verwezenlijken. We laten een gemeente zien waarin iedereen gelijke kansen krijgt.”

Een van de plannen van de partij is om alle kinderen in Súdwest-Fryslân de kans te geven aan sport, kunst of cultuur te doen, ook wel bekend als de “Rijke schooldag”. Ook wil D66 een “Súdwestpas”. Deze pas, naar voorbeeld van de stadspas in plaatsen als Groningen en Rotterdam, geeft inwoners de kans om met korting of gratis leuke dingen te doen in de gemeente. Hiermee wordt ook lokaal kopen gestimuleerd. Jongeren, studenten of gezinnen met een laag inkomen krijgen kunnen de pas gratis of met korting krijgen.

Daarnaast heeft de partij veel plannen om de gemeente groener en duurzamer te maken. Dit willen zij vooral samen met inwoners oppakken, door inwoners te ondersteunen bij het nemen van duurzame stappen. Maar ook door de wijken en dorpen verder te vergroenen met bijvoorbeeld geveltuinen en voedselbossen.

Tenslotte wil D66 graag snel meer woonruimte in Súdwest-Fryslân. Hiervoor wil de partij meer bouwen, maar ook goed kijken naar creatieve manieren om meer woonruimte te creëren zoals het ombouwen van bestaande gebouwen tot appartementen en het plaatsen van Tiny Houses.

Het hele programma van D66 Súdwest-Fryslân is te vinden op www.d66.nl/sudwestfryslan