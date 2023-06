INGEZONDEN- Celebrating Jesus brengt een boodschap van hoop

SNEEK- Op zaterdag 10 juni organiseert Celebrating Jesus een genezingsdienst in het gebouw van Filadelfia Pinkstergemeente. Heb jij genezing nodig? Bemoediging? Een doorbraak in je leven? Dan is deze dienst voor jou! Na een heerlijke tijd van aanbidding waarbij we samen zingen, zal Rami Sam een bemoedigend woord delen. Daarna is er ruimte om persoonlijk voor je te laten bidden. Kom en ontvang een wonder van God! De dienst begint om 19:30 uur, de toegang is gratis. Locatie: Kleinzand 167 Sneek.