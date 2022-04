INGEZONDEN- CDA Súdwest-Fryslân stopt met sandwichborden

“De vernielingen van de verkiezingsborden heeft ons aan het denken gezet. En ook in het campagnevoeren willen we vernieuwen, nog meer online in plaats van offline. Maar uiteraard blijft onze voorkeur uitgaan naar het spreken van mensen op locatie, zoals in de dorps- en buurthuizen, bij dorps- en stadsbelangen en bij sportverenigingen” legt Bauke Dam (lijsttrekker tijdens de verkiezingen afgelopen maart) uit. Ondanks dat de sandwichborden van het CDA vaak gerecycled worden, is het nog beter voor het milieu om ermee te stoppen.

Meer weten over hoe CDA Súdwest-Fryslan samen vooruit wil? Ga naar: www.cda.nl/fryslan/sudwest-fryslan/