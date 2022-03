INGEZONDEN- Brussel en Den Haag steunen werknemers in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Problemen bij de sociale werkvoorziening en verhoging van het minimumloon. Het zijn onderwerpen die voor werknemers en ondernemers in Súdwest-Fryslân voelbaar zijn. Vanuit Brussel en Den Haag kwamen Europarlementariër Agnes Jongerius en Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (beiden PvdA) deze werknemers vandaag een hart onder de riem steken. `Witte wat er in de regio spilet, dêrom doch ik moarn mei. Ik draai graach oan’e goeie knoppen yn Den Haach. Dêrmei jouwe wy de minsken dy’t je oars net hearre, dochs in stim.” aldus De Hoop.

De Hoop en Jongerius waren uitgenodigd door de fractie van PvdA Súdwest-Fryslân. Op het programma stond onder meer een bezoek aan sociale werkvoorzieners Empatec en De Wurkjouwer. De lokale PvdA-fractie maakte zich de afgelopen jaren hard voor de 1100 werknemers van Empatec, die een bestuurlijke speelbal dreigden te worden met alle onrust van dien. Jongerius en de Hoop gingen hier in gesprek met de werknemers, en lieten zien dat ze pal achter de werknemers staan

Ook spraken de PvdA-parlementariërs over minimumlonen met 'jobdiva's' Helle en Janet van uitzendbureau Jobzon, gespecialiseerd in werk voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Agnes Jongerius: "Iedereen die werkt, verdient een toereikend loon waar je fatsoenlijk een boodschappenmandje mee kan vullen. In Europa werk ik aan wetgeving om de Europese minimumlonen omhoog te krijgen: in Europa, in Nederland, in Friesland. De mensen die ik vandaag ontmoet, zijn de drijfveren voor onze inzet in Brussel."

PvdA Súdwest-Fryslân is blij met de steun vanuit Den Haag en Brussel

“In verkiezingstijd zie je vaak politieke kopstukken in de regio langskomen, een vrolijk plaatje schieten en dat is het. Vandaag laten wij zien wat we hier in Súdwest-Fryslân aan kracht en innovatie in huis hebben. De lijn Europa, Tweede Kamer en regio vraagt meer dan een kiekje. Bij de PvdA snappen we dat,” aldus Marianne Poelman, raadslid in de gemeente SWF.