INGEZONDEN- Bedankbrief betrokkenheid Nieuw Joods Monument

Als een heiligdom niet meer bestaat, blijft er nog altijd iets bestaan van de heiligheid van de plaats



-Joodse spreuk, aangehaald door burgemeester Jannewietske de Vries in haar toespraak bij de onthulling van het monument bij de voormalige synagoge van Sneek-



L.S.,



Woensdag 12 juli vond de onthulling van het monument De verdwenen gemeenschap plaats.

Het was een indrukwekkende bijeenkomst waar we met blijdschap en weemoed op terugkijken. Blijdschap vanwege de mogelijkheid die er anno 2023 nog is om te herdenken. Weemoed om de diepe betekenis, voor sommigen nog steeds diepe pijn, om het verlies van een gemeenschap.





Wij willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid. Met z’n allen representeert u de vele schakeringen in onze maatschappij die de realisatie van dit monument een warm hart toedragen. Velen van u voegden de daad bij het woord en steunden ons actief. Wij zijn daar dankbaar voor en we willen u dat laten weten!





Lechaim!



Hartelijke groet,



Stichting Monument Synagoge Sneek:



Marcel Wallage

Matthijs Graafland

Henk van der Veer