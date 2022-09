INGEZONDEN- Bank van de Nieuwe Werkelijkheid

Sneek - Er hangt een idee van onderen-op in de lucht. Veel mensen hebben een natuurlijke behoefte om elkaar te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. Niet voor niets zie je in de IJsselmeerstadjes van onze gemeente op veel strategische en historische plekken in de openbare ruimte leugenbankjes.

In Sneek valt het oog valt op de Bank van de Nieuwe Werkelijkheid. Deze recente Sneker parel staat op een volstrekt verkeerde plek buiten de periferie van het centrum. Er wordt jammer genoeg bijna geen gebruik van gemaakt, terwijl het een uitgelezen element voor de behoefte van de (winkelende) bezoekers van de Sneker binnenstad. Maar bovenal een lang gekoesterde wens van de Sneker eierbrug-brûzers 55 + ook wel in de volksmond: krinkjespuiers genoemd. Ze filosoferen onderling al geruime tijd over de werkelijkheid - mocht die ooit bestaan!?

Maar zeker over ideeën en bijbehorende inrichtingselementen voor tal van onmisbare ontmoetingen in onze binnenstad. Hun idee is even duidelijk en als eenvoudig: verplaats de Bank van de Nieuwe Werkelijkheid van de huidige incourante plek naar het hart van de binnenstad van Sneek waar het wel brûzt van de ontmoetingen. Een plekje op de gracht van De Wip Leeuwenburg/Suupmarkt, naast de Eierbrug.

Anske Smit