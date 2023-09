INGEZONDEN- Badmintonclub Top en Twel zoekt nieuwe leden

Speelniveau en tijden

Je kunt bij ons spelen op je eigen niveau. Op maandagavonden start de beginnersgroep in It Harspit onder begeleiding van een trainer van 19.00 tot 20.15 uur. Hij helpt je door middel van oefeningen om beter te worden dan hemzelf. De training wordt altijd afgesloten met het spelen van onderlinge dubbelpartijen. Van 20.15 tot 22.00 uur spelen de (meer) gevorderden eveneens dubbelpartijen. Voor deze laatste groep is de sportzaal ook gereserveerd op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Wedstrijden en toernooien

De club speelt geen competitiewedstrijden. Hoewel een deel van de leden fanatiek is, staat recreatief spelen steeds voorop. Twee keer per jaar wordt een onderling toernooi georganiseerd met ‘kleine’ prijzen. In de praktijk blijkt dat het bereiken van het podium tijdens deze toernooien belangrijker is dan de grootte van de prijs.

Kom mar del yn Top en Twel

De afgelopen jaren hebben ook een aantal spelers en speelsters van buiten de dorpen zich bij de club aangesloten. Iedereen is dus welkom. Wil je met ons en de sport kennismaken? Op zaterdag 9 september zijn wij een van de deelnemers in It Harspit aan ‘Kom mar del yn Top & Twel’. Meer informatie vindt je op kommardelyntopentwel.nl.



In de sportzaal van It Harpit demonstreren wij je vrijblijvend tussen 11.00 en 13.00 uur onze mooie sport. Lijkt het je leuk? Wij hebben de volgende aanbieding: 10 lessen onder begeleiding van onze ervaren trainer voor € 20,00 op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur. Ben je niet in de gelegenheid op 9 september? Je kunt je ook aanmelden via bctopentwel@hotmail.com. Meer informatie over de club vindt je op Topentwelonline.

Rabo Clubsupport

Wie niet kan of wil spelen maar de club wel wil ondersteunen en een bankrekening bij de Rabobank heeft kan ons financieel helpen. De Rabo ClubSupportactie loopt van 4 t/m 26 september 2023. Elke stem levert de club geld op dat de Rabobank uitkeert. Hier kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe netten van aanschaffen. Zie onze pagina op Rabo ClubSupportactie. Badmintonclub Top en Twel bedankt iedereen vast van harte voor de steun.