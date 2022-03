INGEZONDEN: Auto Totaal Sneek en Autotaalglas Leeuwarden gaan samenwerken

SNEEK/LEEUWARDEN - Ruitschade is altijd vervelend, maar goed te verhelpen door de autoruitspecialist. Het is natuurlijk handig als dit dichtbij huis kan. Daarom het volgende goede nieuws voor iedereen in Sneek en omgeving!

"Met veel trots maken wij bekend dat Auto Totaal Sneek een samenwerkingsverband is aangegaan met Autotaalglas Leeuwarden".

Brian Dijkstra eigenaar van Autotaalglas Leeuwarden: "Wij merken dat er behoefte is in de regio Sneek, Bolsward en omgeving aan een ruitschadehersteller. De klanten uit Sneek willen graag lokaal geholpen worden, om aan die wens te voldoen hebben wij een samenwerking met Auto Totaal Sneek".

Wicher Slump eigenaar van Auto Totaal Sneek: "Het mooie aan deze samenwerking is dat wij de klanten op alle manieren kunnen bedienen. Zelfs met ruitschade kan ik de klanten helpen door de samenwerking van Autotaalglas. Op deze manier kunnen klanten bij mij hun ruitschade melden, en kunnen lokaal in Sneek bij mij geholpen worden".

Brian Dijkstra : "Ik vind het belangrijk dat wij moeite voor de klant doen, het is onze business en willen graag net dat stapje extra geven dan onze concullega's. Wij hebben voor onze klanten gratis vervangend vervoer in de vorm van een Mini Electric. In Sneek en omgeving zit nog helemaal geen ruithersteller, en wij zijn dan blij dat wij de eerste in deze regio zijn".