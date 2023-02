SNEEK- In samenwerking met FNV Senioren organiseert FNV Lokaal Súdwest Fryslân een informatiebijeenkomst over Zorg en WMO op vrijdagmiddag 17 februari 2023

Wil je meepraten, je ervaringen delen en wil je geïnformeerd worden over Zorg, Wmo, keukentafelgesprekken en indicatie huishoudelijke hulp, dan ben je van harte welkom op de informatiebijeenkomst.

Aan de hand van een presentatie over de Wmo ( wat wordt onder Wmo verstaan) word je geïnformeerd over de huidige stand van zaken in de zorg door Sonja Zuur (FNV zorgactiepunt Groningen) en Annemarie Tichelaar ( consulent Lokaal).

* De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden van de FNV.

In verband met het aantal personen in de zaal is opgave gewenst! Opgeven voor deze bijeenkomst ( a.u.b. voor 14 februari) kan door een mail te sturen naar: lokaalfnvsudwestfryslan@gmail.com o.v.v. je naam, adres en woonplaats.

Wanneer: Vrijdag 17 februari

Tijdstip: 13.30 inloop / Aanvang programma 14.00u -16.00u

Waar: De Stolp Sport restaurant / Smidsstraat 6 , 8601 WB Sneek