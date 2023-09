Informatiebijeenkomst 'Made in Woudsend'

Theaterproductie 'made in Woudsend'

De kaartjes zijn allemaal uitverkocht. De acteurs en actrices staan klaar in de coulissen, de blazers stemmen de instrumenten, een zangeres neemt nog een slok water. De grimeurs sluipen op het nippertje de zaal in, de geluidstechnicus zet de schuiven open. En dan gaat het theaterlicht aan, het doek gaat open, de Woudsender theatervoorstelling is begonnen!

'Wij gaan van start'

Het Prop theatercollectief is bezig een theaterproductie op poten te zetten. En nu gaan wij echt van start. Wij? Ja, jij en ik. Want we maken deze productie helemaal zelf. Door Woudsend, voor Woudsend.

Informatiebijeenkomst

Het script is geïnspireerd op het boek "Woudsender verhalen van vroeger" van Klaas Knobbe. Lijkt het je leuk om dit script samen met Prop tot leven te brengen in een echte Woudsender productie? Zie jij jezelf in een van de rollen die we net hebben geschetst? Of in een andere rol zoals koorlid, regieassistent, bouwploeg, promotor, verkeersbegeleider, cameraman/vrouw of ben je gewoon nieuwsgierig?

Kom dan langs op 4 oktober om 20.00 uur in het MFC de Driuwpôlle. Onder het genot van een drankje maak je die avond kennis met de mensen van Prop en de regisseur. Zij vertellen je alles over het stuk, wat de titel wordt en wanneer we gaan repteren.

Kun je er niet bij zijn, maar ben je wel geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar info@prop-theatercollectef.nl Dan houden zij je op de hoogte.