Informatieavond in IJlst over herbestemming gemeentehuis en transitie Stadsbelang

Gemeentehuis

In 2015 is IJlst gevraagd mee te denken over de herbestemming van het gemeentehuis. Eind 2022 is een nieuwe verkenning gedaan op welke manier de herbestemming van het gemeentehuis kan worden uitgevoerd. De resultaten van deze verkenning worden besproken met de inwoners van IJlst.

Moeten er studio's voor jongeren gerealiseerd worden? Of juist een mix met betaalbare woningen voor jong en oud. Zou dat het beste kunnen door het huidige gebouw te renoveren, of juist nieuwbouw te plegen? Allemaal belangrijke uitgangspunten om over te brainstormen en te inventariseren hoe de IJlster bevolking erover denkt. De uitkomsten zal de gemeente serieus meenemen om de definitieve richting te bepalen.

Stadsbelang IJlst

Aansluitend op deze avond, vertelt Stadsbelang IJlst waar ze zoal mee bezig zijn. Onlangs is de transitie van vereniging naar stichting gemaakt met als doel dat Stadsbelang meer de rol van netwerkorganisatie gaat vervullen. Welke beweegredenen liggen hieraan ten grondslag en waarom is deze keuze gemaakt?

De informatiebijeenkomst maandag is in MFC De Utherne en begint om 20.00 uur.