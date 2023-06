Informatieavond bestemmingsplan buitengebied

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept bij de agrariërs. Daarom organiseren we een informatieavond waar we de regels voor agrarische bedrijven in deze bestemmingsplannen zullen toelichten. Uiteraard is er dan ook alle ruimte om vragen te stellen.

Wanneer

Donderdag 29 juni 2023 om 19:30 uur.

Inloop vanaf 19:00 uur.

Waar

Café De Freonskip

Vitusdyk 15, 8615 LL Blauwhuis

Voor wie

Agrariërs in Súdwest-Fryslân

Van harte welkom! Aanmelden voor de informatieavond is niet nodig.