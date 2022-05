Infomarkt 55+ over mobiliteit en veiligheid verdient meer bezoekers

SNEEK- Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân kwam de wens om ‘iets’ te doen richting de senioren ten aanzien van verkeersveiligheid. Aan die wens is voldaan want vanaf vanmorgen 11.00 uur is er in de Veemarkthal van Sneek een prachtige Infomarkt opgezet met als insteek de senioren zo breed mogelijk te informeren over mobiliteit en veilige verkeersdeelname. Dit gebeurt aan de hand van workshops, stands, lezingen en actieve onderdelen. Wij namen een kijkje en spraken met onder andere Marjolein van Eek, één van de organisatoren van het groot opgezette evenement.

“Deze informatiemarkt voor senioren met zowel activiteiten als standjes om mensen van 55-plus na te laten denken over hun eigen mobiliteit nu en in de toekomst. En wat voor keuzes dat je daar in kunt maken. Mensen kunnen hier bijvoorbeeld een fietsparcours afleggen op een e-bike en er is ook een scootmobiel-parcours. Gewoon om dingen uit te proberen. Buiten de hal staan grote vrachtauto’s opgesteld om bezoekers de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen te laten ervaren”, vertelt een enthousiaste Van Eek.

Senioren

“We hebben de 55-plussers genoemd als onze doelgroep, de senioren. We merken dat in het verkeer juist mensen uit die groep betrokken zijn bij ongevallen. Onder de slachtoffers zijn veel fietsers. Onze insteek is mensen te laten nadenken wat er nodig is om veilig te blijven deelnemen aan het verkeer. Wij hebben eerder zo’n markt georganiseerd in Tietjerksteradeel, maar deze hier in Sneek is veel breder. Ik vind het ontzettend leuk dat er zoveel lokale bedrijven kosteloos hun medewerking aan verlenen. De senioren zijn ook een steeds belangrijke doelgroep en nogmaals we weten dar er uit die categorie steeds meer mensen betrokken zijn bij fietsongelukken. Daar zullen we toch iets aan moeten doen omdat te voorkomen. Ik heb nog geen vertegenwoordigers van de gemeente gezien, wel van het gebiedsteam trouwens.”

Geslaagd

“Wij hebben van tevoren een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten bezoekers en hebben gegokt of gehoopt zo tussen de 100 en 300. Het is niet alleen het aantal dat meetelt maar ook de gesprekken en ik ben al even bij de kraampjes langs geweest om te vragen hoe het verloopt. Het blijkt dat er al heel wat zinvolle gesprekken zijn geweest. Voor mij is het belangrijk dat we een aantal mensen aan het denken kunnen zetten of verbinding kunnen maken.”

Fietsparcour

Achter de veemarkthal is een fietsparcours uitgezet waar Angela Schut van de Fietsrijdersbond voorlichting geeft aan krasse knarren. Zo ook aan het echtpaar Foeke en Griet Oenema uit Balk die het parcours afleggen op een e-bike.

“Op welke ondersteuning fietsen jullie weg”, vraagt Angela. ‘Op 1 en 4’is het antwoord van de Oenema’s. De volgens vraag van Angela is ‘en in welke versnelling?’ Als het echtpaar dan antwoordt met ‘6’, stelt de vertegenwoordigster van de Wielrijdersbond weer een wedervraag. ‘Rijden jullie ook nog auto en in welke versnelling vertrekken jullie dan?’ Dan blijkt toch wel dat ‘starten in de eerste versnelling een behoud voor de knieën is’. Vervolgens stappen Foeke en Griet op de fiets en rijden het parcours.

In de Veemarkthal klinken de fleurige klangen van de vier mannen op leeftijd die gezamenlijk ‘South West Dixieland Band’ uit Joure vormen. Dit evenement verdient gewoon een groot publiek. U heeft nog de tijd tot 17.00 uur en anders volgend jaar absoluut weer organiseren. Misschien is er dan wel een wethouder die het festijn officieel wil openen!