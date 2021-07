Inferno Audio Visueel breidt uit met overname verkoop activiteiten Pro Facilities

Sneek –Inferno Audio Visueel uit Sneek breidt uit en neemt vanaf 7 juli de installatie- en verkoop activiteiten van Pro Facilities uit Drachten over. Deze overname verstevigt de positie van Inferno Audio Visueel als audiovisuele vak autoriteit in Noord-Nederland. Gelijktijdig met de overname zal Inferno Audio Visueel haar naamstelling wijzigen naar PRO AV.

Jelle Heeringa, eigenaar van het nieuwe PRO AV: “Afgelopen jaren zijn we als audiovisueel installatiebedrijf fors gegroeid. Onze ambities reiken ver en de overname van Pro Facilities past perfect in ons groeiscenario. Naast de verkoop activiteiten nemen wij het klantenbestand op het gebied van verkoop en installatie van Pro Facilities over. De overname omvat ook de reparatiewerkzaamheden voor de professionele AV-industrie, die al decennia op hoog niveau staat, door indiensttreding van Marco Otten bij het nieuwe PRO AV. Marco is qua kennis en ervaring een welkome aanvulling op ons team en we zien in hem een belangrijke spil om verder te groeien.”

Naamswijziging

Opvallend is ook de naamswijziging van Inferno Audio Visueel naar PRO AV. Heeringa legt uit: “In 1993 kwam de naam Inferno voort uit onze drive-in show. Ook waren we toen als bedrijf actief in de verhuur van licht en geluid. Deze bedrijfsactiviteiten hebben we jaren geleden afgestoten en zodoende past de naam Inferno niet meer bij onze huidige werkzaamheden. PRO AV is tevens een samenvoeging van Inferno AV en Pro Facilities. Een logische stap in onze ontwikkeling als audiovisuele totaalinstallateur.”

Ron Aerts, eigenaar van Pro Facilities: “Ik ken Jelle al meer dan 25 jaar. We hebben altijd frequent contact gehouden. Ik ben heel trots op de overname door Jelle. Het nieuwe PRO AV gaat een duidelijke plek innemen als audiovisueel installateur in Noord-Nederland. Mijn klanten zijn hier op de juiste plek. Komende tijd kan ik, mocht dit nodig zijn, nog een adviserende rol vervullen. Ik wil daarnaast ruimte creëren voor het sterk groeiende aantal filmproducties die ik maak.”

Het nieuwe Pro AV van eigenaar Jelle Heeringa is bijna 30 jaar actief in de audiovisuele branche en is totaalleverancier van audio-, video- en besturingssystemen voor onder andere overheden, horeca, kantoor, het bedrijfsleven, sportverenigingen, zorg, kerken en onderwijs.