Indrukwekkende herdenking bij Regiment Perth Monument bijgewoond door veel bezoekers

De korte, maar zeer indrukwekkende ceremonie startte enigszins later dan de geplande 11.30 uur omdat de beide veteranen uitgebreid de tijd namen om handen te schudden met de talrijke aanwezigen. Opvallend veel jongeren en die alle aandacht van Boon en Parks kregen. Na afloop van de plechtigheid deelden beide mannen chocolade ( ‘net als toen…’), speldjes, Fries/Canadese vlaggetjes en ‘poppies’ (klaprozen) uit.

De volksliederen werden gespeeld door trompettisten van het Stedelijk muziekkorps uit Sneek en 13-jarige Daniël de Vries droeg een vers voor.

Art Boon & Jim Parks

Art Boon was in 1945 één van de bevrijders van Sneek vanuit het Perth Regiment. Jim Parks van Royal Winnipeg Rifles Regiment heeft o.a. Dokkum bevrijd. Zij zijn ook in 2015 en in 2018 in Friesland geweest om de herdenkingen en vieringen rond 4 en 5 mei mee te maken, als onderdeel van een gezelschap van 18 Canadese veteranen die Friesland hebben bevrijd. Beide heren zoals genoemd zijn inmiddels 97 jaar oud en kunnen als enige van de groep de reis naar Nederland nog maken. Zij worden vergezeld door 15 familieleden.

Deze extra ceremonie van het Regiment Perth Monument werd georganiseerd door Stichting Canadian Liberators Friesland in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân ( Griet van der Veen!). Koos Pot van de stichting: ‘Dit zal echt de laatste keer zijn dat wij de Canadese bevrijders kunnen verwelkomen in Friesland. Als jonge jongens zij zijn destijds naar Europa gekomen, niet wetende of ze ooit weer thuis zouden komen. Ze verdienen het om voor de laatste keer als helden te worden ontvangen’.

Maar gezien de vitaliteit van beide heren, waarvan Jim Parks bijna alle dagen nog in een sportschool is te vinden, valt die uitspraak nog te bezien.

Art Boon en Jim Parks zijn verder aanwezig bij de Dodenherdenking in de Prinsentuin in Leeuwarden en op het Bevrijdingsfestival van 5 mei. Verder gaan ze naar Vredenhof op Schiermonnikoog en zijn ze aanwezig bij de voorstelling Vrijheid & Vrede is niet vanzelfsprekend in Kollum.

Toespraak burgemeester de Vries

In haar Engelstalige toespraak ging burgemeester Jannewietske de Vries ook in op de situatie in Oekraïne: Freedom is precious and vulnerable. The Russian invasion in Ukraine has, yet again, made clear that war in Europe is not something of the past. People all over the world declare their support to the Ukrainian people. It confirms the power of solodarity and the importance of a democratic society. Our hearts go out to the people of Ukraine, the ones that remain in their country and the ones that find safe havens in other countries, like ours.

Gedicht voorgelezen door Daniël de Vries

Voor de 13-jarige Daniël de Vries, leerling van de Weekendschool, was er een eervolle taak tijdens de ceremonie. Hij mocht een vers, geschreven door Koos Pot van de organisatie Canadian Liberators Friesland voorlezen. Hij deed dat op een perfecte manier:

Ik zit binnen en denk aan de tijd

77 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd

5 jaar heeft deze oorlog geduurd

Vele mensen die massaal werden weggestuurd

Op treinen gezet, gedeporteerd

Omdat ze anders waren werden ze bekritiseerd

Verguisd en vergast, zoveel verdriet

Daarom vergeten we de tijd niet

Ik ben stil en weet niet wat te zeggen

Waarom dit is gedaan, dit is niet uit te leggen

Ik geniet nu dat ik mag zijn wie ik ben

Maar als ik terugdenk aan wat er toen is gebeurd, ben ik stil

Vrijheid .......

Zoveel mensen?

“Toen ik hier kwam aangelopen dacht ik ‘zoveel mensen?’ Ik vond het wel bijzonder dat ik dit mocht doen. Ik vind oorlog en vrede ook een belangrijk onderwerp en ik leer er veel van op school (‘Tienerschool RSG Sneek’, hvdv).Nu is er weer een oorlog bezig in Oekraïne, dat vind ik jammer. Maar dat wij toch als Nederlanders de Oekraïners die hier nu zijn opvangen en beschermen vind ik fijn”, aldus Daniël.

Tot slot beloofde Jan Kroes uit Sneek nog dat de twee Canadese veteranen een blik met echte Drabbelkoeken mee zouden krijgen. Als dank!

Voor meer foto's klik op de pijltjes.