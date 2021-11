Indringende videoclip over dementie

SNEEK- Op zaterdag 27 november vond de presentatie plaats van de videoclip ‘Het is allemaal zo anders!’. Dit lied over dementie is geschreven door de Friese singer / songwriter Wim Beckers.

Al heel lang is Beckers gebiologeerd door deze ziekte: “Ik kwam via mijn vroegere werk als maatschappelijk werker in aanraking met deze afschuwelijke en wrede ziekte.” Hij heeft zich altijd afgevraagd hoe een persoon zich zou voelen, die de diagnose ziekte van Alzheimer te horen kreeg: “Er moet een soort van tussentijd zijn tussen het moment waarop je de diagnose hoort en het moment dat je niets meer weet. Als je je in die situatie probeert te verplaatsen, moet dat een afschuwelijk gevoel zijn!”

Langzaam maar zeker word je een zoekende die met een steeds groter wordend onzeker gevoel door het leven gaat: “Ik heb geprobeerd mij te verplaatsen in zo’n persoon en zijn of haar gevoelsleven. Je denkt dat de wereld om je heen verandert, maar juist jij verandert en jij krijgt steeds minder grip op je leven.”

Zo’n 4,5 jaar geleden bedacht Beckers de muziek en de Nederlandse woorden ‘Het is allemaal zo anders’ kwamen er gewoon bij. Bijzonder, omdat Beckers normaal gesproken zijn tekst in het Fries schrijft. “Ik wilde er een Friese tekst van te maken, maar Friese woorden pasten niet bij de muziek.” Hij nam het lied op samen met zijn friends Alise Zijlstra (zang), Tjerk Bruinsma (mondharmonica) en Jan Ottevanger (bas).

Bij het schrijven van de tekst zag Beckers steeds beelden voor zich. Beelden van iemand die zoekende en onzeker is: “Al redelijk snel bedacht ik dat een videoclip het lied echt veel meer impact zou geven en ben daar toen mee aan de slag gegaan”. Acteur /regisseur Bruun Kuijt en filmer Gerke Terpstra waren enthousiast en zo kon afgelopen 27 november de videoclip ‘Het is allemaal zo anders’ aan medewerkers en pers worden gepresenteerd in Pizzorante Ponte Vecchio in Bolsward.

De eerste reacties zijn zeer positief: ‘De clip raakt me diep. Je voelt echt wat iemand met dementie door moet maken.’

De clip is te beluisteren en te bekijken op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iv04ZhKnUjs&ab_channel=WimBeckers.

Het lied is daarnaast o.a. te vinden op Spotify.