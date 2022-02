Indoor Friesland is terug van weggeweest

LEEUWARDEN- Het WTC Expo in Leeuwarden staat van 19 t/m 22 oktober 2022 geheel in het teken van Indoor Friesland. Na jaren van afwezigheid staat de 41e editie van hét paardensportevenement van Friesland in 2022 weer op de agenda. Met een internationaal spring programma, een hippisch strodorp en fantastische show elementen belooft het een evenement van wereldklasse te worden!

Organisatie

Het laatste jaar heeft het nieuwgevormde bestuur achter de schermen met veel energie en enthousiasme gewerkt aan het opzetten van Indoor Friesland 2022. Waling Haijtema, voorzitter Jumping Fryslân: ‘Wij zijn enorm blij dat we na jaren kunnen zeggen “it giet wer oan”. We kijken uit naar vier dagen topsport, met de beste ruiters en veel gezelligheid. Want daar staat Indoor Friesland nog steeds om bekend: een aangenaam treffen van paardensporters, liefhebbers en professionals!’

Programma

Vanaf 20 t/m 22 oktober staat het internationaal springen op het programma. Rubrieken worden uitgeschreven op CSI1* en CSI3* niveau. Daarnaast kan het publiek vanaf de tribune genieten van fantastische shows, het Friese tuigpaard en het nieuwe Elfstedenspringen. Zaterdagavond staat voor het eerst sinds 2007 De Grote Prijs van Indoor Friesland weer op het programma. Dit hoogtepunt van het evenement staat garant voor spannende topsport.

Op hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Indoor Friesland? Houd www.indoorfriesland.frl in de gaten of volg ons via Facebook, Instagram en LinkedIn!