Indigo-Award voor videogame SCHiM van Ewoud van der Werf

OPPENHUIZEN- Het begon voor Ewoud van der Werf (Lytse Sudein) in februari 2020 als een examenproject. Bij de Indie Game Studio 'Extra Nice' bedacht hij een videogame dat zich in schaduwen afspeelt, 'SCHiM'. Samen met 'Extra Nice' werkte Ewoud aan de eerste versie van SCHiM voor zijn examen.

In het wereldje trok SCHiM al snel de aandacht van mogelijke uitgevers, en dus werd de scope aangepast om een meer volwaardige videogame te ontwikkelen, in plaats van een korte ervaring.

Geïnspireerd door zijn omgeving dichtbij gaf Ewoud een Nederlandse tint aan de game. Dit is te zien aan de verschillende levels. De formats tonen een Hollands decor. Ewoud: 'Ik denk dat het iets is dat wij ons goed kunnen herinneren uit onze kindertijd, alleen op de witte tegels springen op straat of in dit geval alleen bewegen in de schaduwen.'

Afgelopen vrijdag viel SCHiM in de prijzen. Tijdens INDIGO 2021, een Nederlandse gamebusiness- en showcase-evenement, viel de presentatie van Ewoud het beste in de smaak bij de jury, tussen 25 andere gameontwikkelaars uit Nederland en België. Onze jonge dorpsgenoot kreeg de Indigo-Award uitgereikt en daar is hij met recht bijzonder trots op.

SCHiM is nog steeds in ontwikkeling, maar trekt al internationale aandacht. Je kunt de game volgen via Twitter en Instagram of 'wishlisten' via de webshop Steam.

Bron: https://www.topentwelonline.nl/