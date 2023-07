Indeling Sneker voetbalclubs poulefase districtsbeker Noord 2023-2024

ONS Sneek beleefde vorig seizoen een prachtig bekeravontuur waarbij de ploeg van trainer Arnoud Koster een aantal keren een hoger gekwalificeerde tegenstander elimineerde en eerst in de kwartfinale voor vierde divisionist d’Olde Veste ’54 het hoofd moest buigen. Om die prestatie dit seizoen te evenaren moet men nu in de poulefase eerst zien af te rekenen met FC Wolvega, FVC, dat vorig seizoen klasgenoot van de Snekers was en degradeerde, en met GAVC.



LSC 1890 dat de poulefase van de beker vorig seizoen vooral als voorbereiding op de uiteindelijk zeer succesvol verlopen competitie gebruikte, krijgt dit seizoen in de poulewedstrijden te maken met klasgenoot Jubbega, het naar de tweede klasse gepromoveerde SC Bolsward en Zeerobben, in de poulefase al eerder tegenstander van de blauwhemden en de voormalige club van LSC-aanvoerder René Cnossen.



Sneek Wit Zwart dat zich in het eerste decennium van deze eeuw twee keer tot bekerwinnaar kroonde, stuit in de maand september op Oldeholtpade, vorig seizoen in de competitie één van de tegenstanders van LSC 1890 en toen zeker één van de smaakmakers, het naar de tweede klasse gepromoveerde Steenwijkerwold en vv Heerenveen dat vorig seizoen na de horizontale overstap afscheid van de eerste klasse moest nemen.



Dat laatste gold ook voor twee tegenstanders van Waterpoort Boys, namelijk Makkum en Scharnegoutum ’70 met dien verstande dat het in hun geval om het afscheid van de derde klasse ging. Makkum won toen overigens wel twee keer van Waterpoort Boys, terwijl de buurman van drie kilometer verderop aan de beide confrontaties met de geelhemden een punt overhield. De vierde ploeg in deze groep is Jong LSC 1890 ​en dat levert naast een stadsderby mogelijk ook de broederstrijd tussen Jens en Jesper Knoop op.



Black Boys dat vorig seizoen in de finale van de play offs tegen FC Kraggenburg het hoofd moest buigen en dit seizoen derhalve in de vijfde klasse uitkomt, krijgt in de poulefase van de districtsbeker Noord te maken met het Amelander Geel Wit, dat het in de nacompetitie ook al niet redde en dat komend seizoen zijn opwachting in de vierde klasse maakt. Verder krijgen de Zwartjes te maken met FC Harlingen dat als kampioen van de vierde klasse B van het zondagvoetbal de omgekeerde weg bewandelde, en met Blauw Rood ’20, waar voormalig Black Boys-spits Dennis Niemarkt nu 'onder contract' staat.



De poulewedstrijden worden net als die van de andere Sneker clubs in beginsel in de weekeinden van 2 en 3, 9 en 10 en 16 en 17 september a.s. afgewerkt, met uitzondering van de laatste poulewedstrijd van Waterpoort Boys dat op zaterdag 16 september a.s. op grootse wijze zijn vijftigjarig bestaan viert.

Poule-indeling

FC Wolvega, FVC, GAVC, ONS Sneek

Jubbega, LSC 1890, SC Bolsward, ​Zeerobben

Oldeholtpade, Steenwijkerwold, vv Heerenveen, ​Sneek Wit Zwart

Jong LSC 1890, Makkum, Scharnegoutum ‘70, Waterpoort Boys

Black Boys, Geel Wit, FC Harlingen, ​Blauw Rood ‘20

Bron: https://pengel.weebly.com/