Indeling Sneker clubs voor districtsbeker noord

SNEEK-Nadat de KNVB eerder deze maand al de competitie-indelingen voor de Sneker clubs bekend maakte, heeft de voetbalbond ook de indelingen voor de poulefase van de districtsbeker noord gepubliceerd. In die fase komt ONS Sneek - bekerwinnaar in 2014 - overigens niet in actie, want de oranjehemden zijn op basis van het lidmaatschap van de hoofdklasse vrijgesteld van het spelen van poulewedstrijden en stromen eerst later in het toernooi in.

Tweedeklasser LSC 1890 die in 1944 tot de halve finales van de grote beker wist door te dringen en toen in De Goffert in Nijmegen zijn meerdere in het Limburgse Groene Ster moest erkennen, dient in de poulefase af te rekenen met Balk (1e klasse), GAVC (2e klasse) en Nijland (2e klasse). Daarmee treffen "the Blues" in de poulefase nagenoeg dezelfde tegenstanders als in de laatste twee jaar, waarbij Balk steeds te sterk was en toen samen met Sneek Wit Zwart de plekken voor de KO-fase voor zich opeiste.

Sneek Wit Zwart dat eerder in 2004 en 2010 beslag op "de cup met de grote oren" wist te leggen en dat dit seizoen als gevolg van de overstap van de zondag naar de zaterdag vanuit de derde klasse gaat proberen om weer naar een hoger niveau terug te keren, stuit op Beetgum. (5e klasse), SC Bolsward (4e klasse) en Mulier (5e klasse). De club uit Witmarsum stak in het seizoen 2018-2019 het toenmalige ZET EM in de poule de helpende hand toe, waarna de ploeg van trainer Niels Boot (nu assistent van hoofdtrainer Carlo Rietdijk) in de KO-fase een tweetal derde derdeklassers wist te elimineren en eerst in de slotfase van ronde drie voor tweedeklasser BVC het hoofd moest buigen.



Vierdeklasser Waterpoort Boys deed een aantal seizoenen terug in de beker voor het laatst van zich spreken en drong toen tot de laatste zestien door, waarna men op een ijskoude avond tegen d'Olde Veste '54 zijn Waterloo vond. De hoofdmacht van de Sneker cultclub moet nu in de poule de zaterdagtak van LAC Frisia 1883 (5e klasse), de zaterdagtak van FVC (5e klasse) en Scharnegoutum '70 (3e klasse) dat een aantal seizoen terug al eens de weg naar de KO-fase voor de geelhemden versperde, zien voor te blijven om die tijden te doen herleven.



Black Boys wist een kleine tien jaar geleden voor het laatst de poulefase te overleven. Toen was eersteklasser v.v. Emmen in de eerste ronde te sterk en om die ronde weer te bereiken, dienen de Zwartjes nu Akkrum (3e klasse), FFS uit Vegelinsoord (5e klasse) en VWC uit Munnekeburen (4e klasse) achter zich te laten. Die opponenten zijn voor de bewoners van Tinga overigens geen onbekende. Akkrum kwam men al eerder in de poulefase tegen, VWC kwam in de competitie een aantal jaren in dezelfde klasse als Black Boys uit, terwijl FFS in het seizoen 2015-2016 in de nacompetitie voorkwam dat de "All Blacks" voor de tweede keer op rij en naar de derde klasse promoveerden.



De wedstrijden in de poulefase worden in beginsel in de weekeinden van 4 en 5 september, 11 en 12 en 18 en 19 september a.s. afgewerkt.

Bron: https://pengel.weebly.com/