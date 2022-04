Inclusie in Súdwest-Fryslân: een wereld zonder drempels

SNEEK- Een boodschap doen, naar het strand of theater gaan, sporten of werken. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is meedoen een uitdaging. Súdwest-Fryslân hecht waarde aan een inclusieve samenleving, daarom ondertekende het college in 2020 het Manifest 'Iedereen doet mee'.

In de Lokale Inclusie Agenda wordt vervolgens vastgelegd hoe de gemeente zich inzet voor een inclusieve en toegankelijke gemeente. Op donderdag 7 april legde de gemeente in de bijeenkomst ‘Samen voor een inclusief SWF’ de conceptversie van deze lokale agenda voor aan ervaringsdeskundigen en professionals. Met de opgedane inzichten wil de gemeente tot een gezamenlijke agenda komen met realistische actiepunten waarvoor draagvlak is.

Waardering en welkom

Bij inclusie gaat het erom dat iedereen toegang heeft en gelijkwaardig wordt behandeld. Inclusie gaat daarmee verder dan alleen mee kunnen doen. Het gaat er ook om dat mensen zich gewaardeerd en welkom voelen. In een inclusieve samenleving zouden er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking meer nodig zijn. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Een invalidentoilet is dus geen voorbeeld van inclusie. Een toilet dat iedereen kan gebruiken wél. Het afgelopen jaar zette de gemeente samen met inwoners al een aantal stappen richting een inclusief Súdwest-Fryslân, zo werd onder andere met de Adviesraad Toegankelijkheid een checklist voor de toegankelijkheid van gebouwen ontwikkeld.

Wethouder Gea Wielinga kijkt terug op een waardevolle bijeenkomst “Om te komen tot een samenleving die inclusief is moeten we naar elkaar luisteren en open staan voor nieuwe ideeën. Het vanzelfsprekende startpunt hierin is: Alle mensen zijn ongelijk, maar ook gelijkwaardig. De grootste uitdaging voor nu zit in de bewustwording, maar ook in communicatie en het vervolgens daadwerkelijk laten zien in ons werken en handelen. Door het vergroten van bewustwording krijgen we inzicht in onze blinde vlekken en kunnen we daar in ons werk en ons gedrag op inspelen.”