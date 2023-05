In zes gemeentelijke havens wappert een blauwe vlag

SUDWEST-FRYSLAN - In de havens van Bolsward, Makkum, Sneek, Workum en de binnen- en buitenhaven van Stavoren wappert sinds kort een blauwe vlag. Deze Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan veilige en schone stranden en jachthavens, een erkenning van kwaliteit dus voor de jachthavens in gemeente Súdwest-Fryslân.

Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in deze havens en er staat nog meer op de planning. Bijvoorbeeld het vervangen van de Houkeslootsteiger in Sneek en de passantensteiger bij de sluis in Workum en de complete renovatie van de buitenhaven van Makkum.