In Witmarsum tegen Mulier betaalt Jong L.S.C. 1890 opnieuw leergeld

Dat benutten van kansen is - evenals het creëren daarvan - vooralsnog een behoorlijk probleem bij de jonge zaterdagkickers van LSC 1890, want na twee speelronden staat de teller nog op nul en datzelfde getal vinden we terug in de kolom waar de P van punten boven staat.



Routine

Op de vraag, hoe de wedstrijd op Sportpark It Fliet verliep, moeten wij het antwoord helaas schuldig blijven, omdat de informatievoorziening vanuit Witmarsum heel summer was. Wel kunnen we melden dat het jeugdige Jong LSC 1890 met de participatie van Steven van der Zee en Martijn Zwaga van een portie routine werd voorzien. Het mocht echter niet baten, al bleef de schade wel lang en wel tot het laatste half uur tot een treffer van Jorn Hofstra beperkt.



Vorentscheidung

Toen breidde Thijs Piersma de voorsprong van de thuisclub uit en die treffer had gelet op de offensieve onmacht aan de kant van de Snekers toch het karakter van een “Vorentscheidung”. Dat daar in de slotminuten nog twee treffers van resp. Siebe Jan Otten en Jelmer Kooijenga bijkwamen, had dan ook alleen statistische en cosmetische waarde, want de tweede competitiewedstrijd van de jonge blauwhemden was toen al lang en breed in het voordeel van Mulier beslist.



Het was voor de rood-witten overigens de eerste driepunter van het seizoen en daar moeten de mannen uit de Waterpoortstad nog even op wachten. Wellicht dat dit heugelijke feit zich komende zaterdag al aandient, wanneer in speelronde drie het eveneens niet sterk gestarte CVO uit Vrouwenparochie op het sportpark aan de Leeuwarderweg op bezoek komt.



​ Mulier - Jong LSC 1890 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Hofstra (45.), 2-0 Thijs Piersma (62.), 3-0 Siebe Jan Otten (86.), 4-0 Jelmer Kooijenga (90.+1)

Scheidsrechter: A. Zuidema

Gele kaart: Tristan Bron (Jong LSC 1890)

Opstelling Jong LSC 1890: ​Libbe Dotinga, Tristan Bron, Martijn Zwaga, Steven van der Zee, Erik van der Wei, Patrick Haitjema, Camiel Gerritsen, onbekende speler, Jens Knoop, Jan Wiebe Groningen en onbekende speler - wisselspelers Sergey van Den Bosch, Stijn Oostra, Ian Runia, Diederik Schrichte

Bron: https://pengel.weebly.com/