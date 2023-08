In welke branches is het hebben van een rechtsbijstandverzekering extra verstandig?

Om te voorkomen dat je hier zelf de gevolgen van moet dragen, bieden zakelijke verzekeringen uitkomst. Een voorbeeld hiervan is een rechtsbijstandverzekering. Veel ondernemers twijfelen alleen of zij deze verzekering daadwerkelijk nodig hebben. Daarom helpen wij je hier een keuze te maken. In deze tekst vertellen wij je namelijk in welke branches het extra verstandig is om je te verzekeren voor rechtsbijstand.



Bouw en vastgoed



Als je actief bent in de bouw of het vastgoed, is een zakelijke rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe. De kans dat een bedrijf in deze branche te maken krijgt met een contractprobleem of bouwgeschil ligt namelijk altijd op de loer. Aannemers, architecten en vastgoedontwikkelaars doen er dan ook goed aan om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voordat ze voor klanten aan het werk gaan.



Zakelijke dienstverlening



Ook bedrijven die actief zijn in de zakelijke dienstverlening, doen er goed aan zich te verzekeren voor rechtsbijstand. Werk je bijvoorbeeld als advocaat en houd jij je vooral bezig met juridische kwesties? Dan kun je op den duur zelf verzeild raken in een juridisch conflict. Ook als accountant is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Je loopt dan immers het risico dat je aansprakelijk gesteld wordt door je klanten.



Financiële dienstverlening



Werk je als financieel adviseur in Sneek? Sluit dan ook een rechtsbijstandverzekering af als je voor jezelf begint. Doe dit ook als je advies geeft over beleggingen. Als je een klant verkeerd advies geeft, kan hij je aansprakelijk stellen voor de (financiële) schade die hij geleden heeft door jouw advies. Soms blijft het beperkt tot een claim, maar het kan ook uitmonden in een juridisch conflict. In dat geval is het prettig als je hiervoor verzekerd bent.



IT en technologie



Bedrijven die werkzaam zijn in de IT en technologie, beheren vaak veel intellectuele eigendommen. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat de privacy van mensen gewaarborgd wordt. Als jouw bedrijf hiermee de fout in gaat, is de kans groot dat er een conflict ontstaat met één of meerdere partijen. De kosten lopen in dat geval flink op, waardoor jouw bedrijf er uiteindelijk aan onderdoor kan gaan. Hier hoef je niet bang voor te zijn als je een rechtsbijstandverzekering afsluit.



Horeca



Als eigenaar van een horecabedrijf loop je de nodige risico’s. Dit is zeker het geval als je eten serveert. Gasten kunnen dan bijvoorbeeld een voedselvergiftiging oplopen. Je verzekert je hiertegen door een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dit is niet het enige waar je voor verzekerd bent, want de dekking van een rechtsbijstandverzekering omvat ook conflicten met leveranciers en afnemers over te late of incomplete leveringen.



Je krijgt te maken met wachttijd



Is jouw bedrijf actief in één van de genoemde branches, maar ben je momenteel nog niet verzekerd voor zakelijke rechtsbijstand? Sluit deze verzekering dan snel af. In de eerste paar maanden na het afsluiten van deze verzekering ben je namelijk nog niet verzekerd. Dit komt doordat verzekeraars met een wachttijd werken. Na het verstrijken van deze periode ben je pas verzekerd voor juridische hulp bij zakelijke conflicten. Is er sprake van een conflict in het verkeer, een conflict over een overeenkomst die tijdens de verzekering gesloten is of letsel door een ongeluk? Dan geldt er geen wachttijd.