In negen dorpen en steden speciale Kinderroute tijdens UITfestival

In Sneek worden workshops aangeboden, zoals “Nieuwe Meesters” schilderen en dansposes fotograferen. Daarnaast kun je verschillende instrumenten ontdekken en bespelen, een beeldende workshop volgen en genieten van tech-activiteiten in de Bieb. Bij de CKS-stand kun je een stempelkaart halen en deelnemen aan activiteiten rondom kunstencentrum Atrium, het Fries Scheepvaart Museum en de Bieb.

In Bolsward staat het thema ‘Bolsward aan zee’ centraal. Je kunt hier bijvoorbeeld een voelsteentje maken bij Anna Akke van Staal en Steen, deelnemen aan leuke activiteiten met de scouting, genieten van een muzikale straattheater act en je laten grimeren. Daarnaast kun je in de bibliotheek je eigen ‘afhaal-gedicht’ uitzoeken van de afhaal-poëet.

In Blauhûs kun je luisteren naar de Lopende Bend en meedoen met de muzikale quiz. Ook kun je genieten van optredens van onder andere de jonge organist Barteld Post en jeugdorkest Nij Kabaal. Het evenement vindt plaats in de Sint Vitus kerk en de kerktuin.

In Workum zijn er verschillende activiteiten rondom de Merk. Je kunt hier onder andere zeilklompjes maken, luisteren naar mooie verhalen in de bibliotheek, kinderyoga doen met pony’s en deelnemen aan een speurtocht of oud Hollandse spelletjes spelen. Op zondag 10 september kun je in Workum ook meedoen met de foto-puzzeltocht tijdens de vaartocht “Rondje Workum” in de Klameare haven.

In Wommels zijn er op de Grutte Terp diverse kinderactiviteiten te beleven. Je kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan mini-stadje Tetra Town, waar je een vrolijke hoed of pet kunt maken van hergebruikte materialen. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd door de Biebmeisjes van de bibliotheek en kun je in it Tsiispakhûs je eigen pakhuis maken met een bouwplaat.

In Oudega kun je meelopen met de Fjoertoer en genieten van bijzondere optredens op de route. Zo kun je toneelstukken, dansfeesten en muzikale optredens verwachten.

In Woudsend kun je je laten schminken of kijken naar het poppentheater Inki Pinki. Daarnaast kun je deelnemen aan de Friese spreekwoordenspeurtocht, waarbij je het juiste spreekwoord bij de afbeeldingen langs de monumentenroute moet vinden. Bij de molenwinkel van molen ’t Lam kun je een leuke prijs winnen.

In Goënga kun je op zondag 10 september verschillende optredens rondom de kerk bekijken en beluisteren.

Op zondag 10 september is er in Kimswerd de mogelijkheid om deel te nemen aan oude kinderspelen in het oude dorp, rondom de kerk. Hier kun je ook meerijden met een oude (paarden)tram en op de foto met klassieke trekkers en paarden.

Kortom, er is genoeg te beleven tijdens de Kinderroute langs de negen dorpen en steden tijdens het UITfestival. Kom langs en geniet van alle spannende en inspirerende activiteiten.

