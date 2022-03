In grote ‘bubbels’ over het water lopen: CDA Súdwest-Fryslân wil samen vooruit

SNEEK/BOLSWARD- De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is deze week echt begonnen. Dat betekent voor de politieke fijnproevers weer een heerlijke tijd. Politici halen elke verkiezingscampagne weer alles uit de kast om harten te winnen van kiezers. Posters, flyers, stickers, dorpsbezoeken in opvallende vervoersmiddelen… Er wordt van alles bedacht om aandacht te trekken. Immers, niet alleen de uitslagen op 16 maart zijn interessant, ook de weg er naar toe.

Ook CDA Súdwest-Fryslân laat zich zien en horen. Op zaterdag 12 maart drijven er grote transparante waterballen, van ruim twee meter, een soort CDA-bubbels, in de grachten van Bolsward en Sneek. Via een opening kun je in zo’n waterbal stappen en vervolgens over het water lopen. De ballen zijn een verwijzing naar de verkiezingsslogan van het CDA: ‘Samen vooruit - Mei-inoar Foarút’.

“CDA Súdwest-Fryslân wil samen vooruit’’, laat lijsttrekker Bauke Dam weten. Samen met de inwoners van onze gemeente en samen met de andere partijen. Als lokale overheid kun je het namelijk niet alleen. Samenwerken met verschillende partijen is van groot belang om de uiteenlopende uitdagingen die we tegen gaan komen het hoofd te bieden.’’

“Lopen in zo’n bal, op het water, is ook een uitdaging. Samen met het CDA proberen om vooruit te komen, dat maken we visueel met enorme blikvangers”, aldus Dam.