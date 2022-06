In gesprek met thrillerauteur Linda Jansma in de Bibliotheek van Sneek

SNEEK- Woensdag 22 juni om 20.00 uur is Linda Jansma, schrijfster van psychologische thrillers met een maatschappelijk thema, te gast in de Bibliotheek in Sneek. Cecile Steenwijk, programmeur bij Bibliotheken Mar en Fean, gaat de bestsellerauteur interviewen over haar schrijfproces, haar leven en haar boeken. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar via www.bmf.nl

Inmiddels heeft Linda vijftien titels op haar naam staan, waaronder de bestsellers Kwetsbaar en Verbroken. Door haar filmische beschrijvingen en oog voor detail weet zij een breed lezerspubliek aan zich te binden. Ook gedegen research draagt bij aan de authenticiteit van haar verhalen en zorgt ervoor dat ze als levensecht worden ervaren.

Zomerlezen

In de maanden juni, juli en augustus doet Bibliotheken Mar en Fean mee aan de landelijke campagne Zomerlezen. Deze campagne is erop gericht om lezers op de Bibliotheek te wijzen en om ze te helpen bij het kiezen van boeken voor aankomende zomer. De ‘’Welk boek pak jij deze zomer?’’ staat centraal. Zomerlezen Ambassadeur Matthijs van Nieuwkerk pakt Zeer fijne boy van Gerard Reve erbij. Onze bibliotheekmedewerkers delen graag hun zomerse boekentips. Er wordt gedurende de zomer extra aandacht besteed aan spannende boeken, romantische boeken en non-fictie.

Wat heeft de Bibliotheek te bieden

Bibliotheken Mar en Fean heeft 12 vestigingen, verspreid over de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en Súdwest-Fryslân en heeft onder meer boeken, e-books, tijdschriften en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Een basisabonnement is al verkrijgbaar voor maar € 4,- per maand. Hiermee leen je per keer 10 materialen, plus nog eens 10 e-books. De Bibliotheek is boetevrij en daarnaast heb je met je bibliotheekpas ook nog eens korting bij verschillende musea, theaters en andere uitjes. Niet-leden kunnen gebruikmaken van de collectie en van activiteiten in de Bibliotheek. Alleen voor het lenen van boeken en andere materialen is een lidmaatschap nodig.