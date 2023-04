In frjemdling yn Jeruzalem: de Fryske passy jûn te sjen by Omrop Fryslân

HEARRENFEAN - Omrop Fryslân stjoert jûn fanwegen Goed Freed hjoed in bysûnder konsert út: de Fryske passy 'In frjemdling yn Jeruzalem, de passy fan in sjenner.'

Dichter Eppie Dam en komponist Gerben van der Veen hawwe in nije draai jûn oan it âlde lijensferhaal fan Jezus en dêrmei hat it in hjoeddeiske betsjutting krigen. De twa Fryske keunstners ferlizze mei dizze passy grinzen en sykje in ferbining tusken harren leauwen en wat der no spilet yn de wrâld.

Eppie Dam: ,,Yn ús ferhaal wurdt dúdlik dat de ienling it hast altyd ôflizze moat tsjin de massa en de macht. Us ferhaal wol ek sjen litte dat je net op manlju, mar miskien better op froulju bouwe kinne. Froulju binne ivich de stille krêften yn de kantline fan de histoarje."