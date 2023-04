In erecouloir op de Dam: veteraan Menno Franckena uit Ysbrechtum

YSBRECHTUM- Verschillende veteranen bereiden zich voor op de Nationale Herdenking op donderdag 4 mei op de Dam in Amsterdam. Menno Franckena (53) is een van de veteranen die dit jaar in de erecouloir staat, samen met 59 andere veteranen uit heel Nederland. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima lopen tijdens de herdenking door de haag, van het Paleis tot het Nationaal Monument, om een krans te leggen bij het Nationaal Monument. Franckena vindt het belangrijk om elk jaar met elkaar te herdenken, omdat hij het belangrijke geschiedenis vindt die niet vergeten mag worden.

“De erecouloir geeft een gezicht aan wie veteranen zijn en wat ze voor Nederland hebben gedaan.”

Wanneer hij wordt uitgezonden naar Bosnië is Franckena 23 jaar oud. Pas jaren na zijn diensttijd begint hij meer na te denken over zijn uitzending. “Toen ik na ongeveer vier maanden terugkwam, had ik twee weken vakantie en daarna ging ik gewoon weer aan de slag met de dagelijkse dingen. Ik denk niet dat ik toen besefte wat ik daar allemaal had meegemaakt.” Tegenwoordig is Franckena regelmatig bewust bezig met wat veteraan zijn voor hem betekent. Zo ook tijdens zijn werk als vrachtwagenchauffeur voor een transportbedrijf, waardoor hij door heel Friesland rijdt. “Met mijn huidige werk kom ik regelmatig oude dienstmaten tegen. Dan spreek je met elkaar over de diensttijd. Tegelijkertijd word ik door mijn tatoeages bijna dagelijks herinnerd dat ik veteraan ben. Ik ben een trotse veteraan en dat laat ik graag zien, door mijn tatoeages en door mijn deelname aan de erecouloir.”

Samen herdenken op de Dam

Franckena kijkt ernaar uit dat zijn vrouw en dochters samen met hem op de Dam staan tijdens de herdenking. “Beter kan je het niet hebben. Ik vind het gewoon mooi dat zij dat mee kunnen maken, door mijn ervaring. Daardoor krijgen ze een belevenis die niet veel andere kinderen krijgen, denk ik. Toen ze nog op de basisschool zaten, gingen ze op 4 mei altijd met hun klas naar een monument vlakbij ons dorp. Ik hoop ook dat ze dit blijven herinneren. Het is belangrijke geschiedenis die niet vergeten mag worden. Het heeft zoveel mensenlevens gekost en daardoor kunnen we nu in vrijheid leven. De wereld had er heel anders uit kunnen zien.”

Veteranen gezicht geven

Tijdens de herdenking op de Dam staat Franckena stil bij veteranen die hebben gestreden voor de vrijheid van Nederland, maar ook veteranen die op andere missies zijn geweest. “Het is belangrijk om die herinneringen in stand te houden, die moeten niet verwateren. Mijn uitzending naar Bosnië was een humanitaire missie, anders dan het bevrijden van een bezet land.” Samen met zijn collega’s heeft Franckena iets kunnen betekenen voor de mensen. “Ook daar denk ik aan tijdens de twee minuten stilte, net zoals de Nederlandse veteranen die zijn omgekomen tijdens missies naar bijvoorbeeld Cambodja, Afghanistan en Libanon. Zij hebben als Nederlanders hun leven gegeven voor de bevolking daar.” Om die reden vindt Franckena het ook belangrijk dat burgers zien wie er tijdens de herdenking worden herdacht. “Ik denk dat iedereen wel iemand kent in zijn familie, vriendenkring of ergens anders die militair of veteraan is. De erecouloir geeft een gezicht aan wie veteranen zijn en wat ze voor Nederland hebben gedaan.”

Franckena is in 1993 voor vier maanden op uitzending geweest naar Bosnië voor een humanitaire missie, 1NL/BE UN Transport Bataljon. Tegenwoordig werkt hij als vrachtwagenchauffeur voor een transportbedrijf. Het volledige verhaal van Franckena is te vinden op de website van het Nederlands Veteraneninstituut.