In- en uitchecken met betaalpas in Arriva-bussen vanaf nu mogelijk in heel Fryslân

SNEEK- Busreizigers in Fryslân en op de Waddeneilanden kunnen behalve met hun OV-chipkaart vanaf vandaag ook in- en uitchecken in Arriva-bussen met een contactloze betaalpas of creditcard. Milfred Hart, regiodirecteur van Arriva en Avine Fokkens-Kelder, gedeputeerde van de provincie Fryslân, lieten vanochtend zien hoe dat in zijn werk gaat. Reizen met de betaalpas in Arriva-treinen in Friesland en Groningen kan al sinds oktober vorig jaar.

Het betalen in het OV gaat de komende jaren veranderen. De OV-chipkaart krijgt een opvolger en er komen nieuwe betaalvormen bij. Reizen met het openbaar vervoer wordt daardoor steeds slimmer en makkelijker. Reizigers bepalen straks zelf hoe ze betalen. Deze nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke OV-bedrijven en Translink gefaseerd ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay. In- en uitchecken met een betaalpas of creditcard is een van die nieuwe betaalvormen. Eind maart/begin april is het in- en uitchecken in het OV met een contactloze betaalpas of creditcard naar verwachting mogelijk in heel Nederland.

,,Deze techniek maakt het openbaar vervoer nog toegankelijker. De drempel om de bus of de trein in te stappen gaat omlaag, juist ook voor mensen die er niet iedere dag gebruik van maken. Dat maakt het een prachtige nieuwe stap.”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Milfred Hart, regiodirecteur van Arriva is blij met deze ontwikkeling in samenwerking met de OV-bedrijven en Translink: “Dat busreizigers in Fryslân en op de Waddeneilanden, nu net als de treinreizigers op de Noordelijke treinlijnen in Fryslân en Groningen, gebruik kunnen maken van OVpay verrijkt onze dienstverlening. Zo kan iedereen reizen op een manier die bij hem of haar past.”

Reizen met een betaalpas werkt heel eenvoudig: precies hetzelfde als de OV-chipkaart

Een reiziger checkt in bij de kaartlezer met een contactloze betaalpas, plastic of op een mobiel, en start de busreis. Bij het verlaten van de bus checkt de reiziger uit met dezelfde betaalpas bij de kaartlezer. Het is belangrijk dat reizigers de betaalpas, creditcard of OV-chipkaart uit de portemonnee of pasjeshouder halen, zodat de gewenste pas wordt gebruikt. Een betaalpas/creditcard van plastic en een mobiele versie worden als twee afzonderlijke passen gezien, ook wanneer ze zijn gekoppeld aan dezelfde bankrekening.

Hoe betaalt de reiziger met OVpay?

OVpay werkt in de bussen van Arriva in Fryslân en op de Wadeneilanden met de volgende betaalpassen:

• Een contactloze betaalpas van ABN AMRO, ASN Bank, Knab, bunq, ING, Rabobank, RegioBank, of SNS;

• Een contactloze creditcard van Mastercard of Visa (uitgegeven door ICS);

• Alle buitenlandse contactloze betaalpassen of creditcards van Maestro, VPAY, Mastercard en Visa;

• Een smartphone die voor contactloos betalen is gekoppeld aan één van de bovengenoemde betaalpassen en creditcards;

• En natuurlijk met de bestaande OV-chipkaart en barcode.

De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement

De kosten van gemaakte reizen op een dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag als één totaalbedrag afgeschreven; dat totaalbedrag is zichtbaar voor de reiziger op het betaaloverzicht van de betreffende bank of creditcardverstrekker. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door op www.ovpay.nl/reisoverzicht de code in te vullen die is vermeld in hun betaaloverzicht (herkenbaar via omschrijving NLOV) en in de OVpay-app als de reiziger daar een account aanmaakt. In een later stadium wordt het ook mogelijk kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard.

Alle bussen van Arriva in Fryslân en op de Waddeneilanden zijn voorzien van herkenbare logo’s en informatie, zodat de reizigers weten dat ze kunnen in- en uitchecken met de contactloze betaalpas of creditcard. Ook bij de Arriva OV Servicepunten, op stations, bij haltes en in de treinen op de Noordelijke Lijnen is informatie over OVpay te vinden.

Informatie voor reizigers over OVpay is te vinden op arriva.nl/ovpay. Informatie over de introductie van nieuwe betaalvormen in het OV is beschikbaar op: www.ovpay.nl