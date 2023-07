In de zomervakantie elke donderdag markt in Woudsend

De Boerenmarkt is al jaren een grote publiekstrekker. Donderdag 27 juli 2023 is het extra feestelijk op de markt, die dag wordt de 50ste Boerenmarkt in Woudsend georganiseerd. Het aanbod op de Boerenmarkt is gevarieerd en kan per donderdag verschillen. U vindt er heerlijke verse streekproducten aangevuld met verrassende cadeauartikelen. Maak kennis met de standhouders, velen van hen maken het product zelf en vertellen er graag over. Deze verhalen maken uw bezoek aan de markt zeker bijzonder.

Donderdag 20 juli

De eerste markt is op donderdag 20 juli. Ook dit jaar verwachten we weer veel bezoekers, zowel toeristen als bezoekers uit de regio. Ontdek het historische Woudsend met unieke steegjes en de vele eetgelegenheden. Laat u op de markt verrassen door het ruime aanbod. Uw dagelijkse verse boodschappen, zoals groenten, fruit, jam, honing, brood, zuivel, vlees, vis, thee en andere leuke artikelen, koopt u op de Boerenmarkt in Woudsend. Overdag kan er gratis worden aangelegd in de passantenhaven; de Boerenmarkt en het centrum zijn hierdoor voor watersporters op loopafstand zeer goed te bereiken.

Meer informatie op: www.welkominwoudsend.nl/boerenmarkt