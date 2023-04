In de spotlight: Pieter Balstra van ijshockeyclub UNIS Flyers

Elke maand wordt iemand in de spotlight gezet. Er worden tien vragen aan hem/haar gesteld om deze persoon beter te leren kennen. Deze maand is dat Pieter Balstra.

Jij bent genomineerd voor onze rubriek ‘In de spotlight.’ Wat doet dat met je?

“Ik vind het leuk dat ik daarvoor gevraagd ben.”

Stel dat ik een goede vriend van je vraag wie is Pieter Balstra, wat zegt diegene dan?

“Hij is druk, bevlogen en zegt niet snel nee.”

Jij bent actief binnen IJshockeyclub UNIS Flyers, wat doe jij exact?

“Ik ben verantwoordelijk voor commerciële zaken, partnerships, de businessclub en ik zorg dat er meer sponsoren bij komen. Daarnaast zorg ik dat we zichtbaar zijn tijdens het wedstrijdseizoen, maar ook in de zomermaanden. Zo werken we samen met transportbedrijf Kooiker die een vrachtwagen bestickerd heeft voor de ijshockeyclub en bij Hajé Hotel Heerenveen is er reclame te zien op het ledscherm. Daar attenderen we het bedrijfsleven op een lidmaatschap van onze Businessclub. Zo probeer ik ervoor te zorgen dat wij het hele jaar door zichtbaar zijn.”

Waar haal jij je passie vandaan om actief te zijn in jouw functie?

“IJshockey is de snelste teamsport ter wereld en ik vind het verbinden van sport en commercie erg mooi. Meestal ben ik in de businessclub te vinden, maar ik hou ook van een praatje met supporters in de ijshockeyhal. Ik wil ervoor zorgen dat mensen een leuk avondje uit hebben en ze later terugkijken op een mooie beleving.”

Waar hoop jij over vijf jaar te staan?

“Ik hoop dat ik dan meer tijd heb voor mijn partner en familie en dat ze gezond blijven. Verder wil ik graag een leuk leven en meer tijd doorbrengen met familie en vrienden.”

Op welke persoonlijke prestatie ben jij het meest trots?

“Dat was tijdens ons 50-jarig jubileum. Ik werd gebeld door een fotograaf van de Leeuwarder Courant. Hij moest foto’s maken van de oprichters van de ijshockeyclub; Freek en Frans Bijlsma, maar Freek en Frans hadden niets meer van het begin van de club. Toen heb ik ze naar de ijshockeyhal laten komen waar ze al meer dan veertig jaar niet meer waren geweest. Ze arriveerden op een woensdagavond tijdens de training en daar overhandigde ik ze de 50-jarig jubileumshirts, businessclub-kaarten en parkeerkaarten. Tenslotte gaf ik ze een rondleiding en uitleg over hoe wij de club nu runnen. Daarna hebben de mannen tot aan hun dood geen wedstrijd meer overgeslagen. Iedere wedstrijd kwamen ze ons even gedag zeggen. Freek en Frans Bijlsma zijn inmiddels overleden maar de vrouw van Frans Bijlsma komt nog geregeld langs met haar dochter en kleinkinderen, ook de dochter van Freek Bijlsma komt regelmatig langs met haar man en kinderen bij wedstrijden. Dat vind ik persoonlijk een van de mooiste dingen die ik gedaan heb.’’

Wat is jouw grootste irritatie?

“Mensen die geen beslissingen durven te nemen. Ik werk het liefst samen met mensen die ook drukke banen hebben en die niet lang hoeven na te denken over keuzes. Als iets mislukt dan mislukt het maar. Dan hebben we het in ieder geval geprobeerd.’’

Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je teruggaan en waarom?

“Ik heb altijd heel veel gedaan, ook dingen die minder leuk waren. Als ik dan met Frank Hoekstra, een van mijn beste maatjes, ging wielrennen; zei ik weleens tegen hem waar ik spijt van had en wat ik graag anders had gedaan. Dan reageerde hij met: ‘Pieter, je moet geen spijt hebben van dingen die je hebt gedaan, die hebben je gevormd tot wie je nu bent.’ Met de wetenschap van nu had ik dingen wel anders gedaan. Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon binnen handbereik, alles wat je zegt of doet kan tegen je gebruikt worden.”

Wat is jouw tip aan anderen?

“Wees authentiek, wees jezelf. Beloof mensen geen honderd verschillende dingen. Dat is denk ik ook mijn sterkste kant. What you see is what you get.”

Wie nomineer jij om in Spotlight te staan?

“Erwin Betlehem uit Joure zie ik hier graag een keertje”, sluit Pieter af.

Tekst & foto: Ricardo Veen