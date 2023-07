In de spotlight: Marco Pol van Sappé

Jij bent genomineerd door Erwin Bethlehem voor onze rubriek in de spotlight. Wat doet dat met je?

“Ik vind het hartstikke leuk en het is een eer dat Erwin mij hiervoor heeft genomineerd, daarbij vind ik het een leuk initiatief om op een andere manier iemand uit te lichten.”

Stel dat ik een goede vriend van je vraag wie is Marco Pol wat zegt diegene dan?

“Dat is een goede vraag, maar ik denk dat hij zal zeggen dat ik een enthousiaste, leergierige, gedreven en prestatiegericht persoon ben.”

Jij bent actief als directeur, wat doe jij exact?

“Ik ben directeur van Sappé. Veertig jaar terug is het familiebedrijf opgestart door Menno Sappé, een havenmeester die in winterperiode actief was als schoorsteenveger, wat uitliep tot reiningspecialist met zo’n achttien mensen. Toen het zo’n twintig jaar terug wat minder ging met het bedrijf en het bijna failliet ging, werd mijn vader gevraagd om als interim het bedrijf overnemen voor drie maanden. Later zei Menno tegen mijn vader dat het de bedoeling was het bedrijf over te nemen.” In de vrije uurtjes tijdens de schoolperiode van Marco werkte hij bij Sappé, hij handelde altijd al wel wat in steekwagens en kruiwagens. Later begon hij op de particuliere markt. Toen Marco ouder werd, kreeg hij de vraag om Sappé over te nemen. “Na verschillende gesprekken met meerdere mensen die ook een bedrijf hadden overgenomen te hebben gehad bleek dat het wel echt bij mij past, het was daarnaast een supermooie kans om een familiebedrijf door te zetten. Mijn vader en moeder zitten allebei nog in het bedrijf, ik ben verantwoordelijk voor de operatie en de commercie.”

Waar haal jij je passie vandaan of wat is je grootste drijfveer om actief te zijn in die functie?

“Ik ben altijd wel ambitieus en prestatiegericht, waar ik mijn energie uithaal is als de mensen die hier werken met plezier naar hun werk gaan. Maar ook dat onze opdrachtgevers tevreden zijn met de werkzaamheden die wij verrichten. Ik wil graag de beste zijn.”

Waar hoop jij over vijf jaar te staan?

“Ik hoop dat ik dan nog steeds gezond ben en dat de mensen die ik lief heb nog steeds naast mij staan, dat is het allerbelangrijkste. Het wordt in deze dynamische wereld steeds lastiger om verbinding te maken en te houden met de mensen om je heen. Ik doe altijd mijn best om het familiegevoel in het bedrijf te houden, ook al blijven we groeien.”

Op welke persoonlijke prestatie ben je het trotst?’

“Ik denk wat ik het meest trots ben op alles wat ik heb gedaan. Alles wat je wil bereiken moet je zelf regelen. Ik wilde in de horeca werken, want dat vind ik mooi, maar dat moet je zelf vragen. Zwarte piet zijn vond ik ook mooi, maar ook dat moet je zelf vragen. Ik keek altijd naar het skutsjesilen en wilde graag een keer mee, inmiddels ben ik zelfs vast bemanningslid. Dat is hetzelfde in het bedrijf, we hebben nu een hartstikke mooi bedrijf. Als je iets wil is dat mogelijk en daar zul je stappen voor moeten zetten.”

Wat is jouw grootste irritatie?

“Mensen willen wel heel veel dingen, maar willen er eigenlijk niks voor doen. Als je echt iets wil, is dat mogelijk. Maar je moet er wat voor doen, als mensen er niets voor doen dan irriteert mij dat wel.”

Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je teruggaan en waarom?

“Ik heb niet echt een specifiek jaar waar ik naar terug wil, iedereen heeft wel van die momenten dat je denkt ‘had ik dat maar anders gedaan’. Je start je leven met een koffer, en die koffer wordt steeds groter door de ervaringen die je meeneemt. Ik denk maar zo, geniet van de momenten en leer van wat je meemaakt iedere dag.”

Wat wil jij meegeven aan anderen?

“Ik denk dat rode draad is dat je nooit opgeeft, maar altijd doorgaat. Als je iets voor ogen hebt dat je wil behalen en het je zelf niet lukt, dan moet je hulp vragen aan anderen om je heen. In je eentje dingen doen lukt je toch nooit, dat is in teamsport en in het bedrijfsleven zo. Als je zelf leeft, kun je nooit dingen alleen. Je hebt altijd mensen op je heen nodig.”

Waar kan jij voor worden wakker gemaakt?

“Waar ik veel plezier uithaal is skutsjesilen. Daarnaast geniet ik stiekem als er een calamiteit is hier op het werk, ik houd van de actie die daarin zit, overal waar actie in zit mag je mij voor wakker maken.”

Wie nomineer jij om in Spotlight te staan?

“Ik zie graag Rene Wierda de volgende keer in de Spotlight”, sluit Marco af.