In de spotlight: Erwin Betlehem van Dox Imagemakers

Elke maand wordt iemand in de spotlight gezet. Er worden tien vragen aan hem/haar gesteld om deze persoon beter te leren kennen.

Deze maand in de spotlight: Erwin Betlehem

Jij bent genomineerd door Pieter Balstra voor onze rubriek in de spotlight. Wat doet dat met je?

‘Leuk dat Pieter aan mij dacht en mij hiervoor nomineerde,‘’ begint Erwin.

Stel dat ik een goede vriend van je vraag: ‘wie is Erwin Bethlehem’ wat zegt diegene dan?

‘’Die zegt dat ik een vrolijke, enthousiaste, maar ook druk bezette man ben die graag van alles organiseert‘’

Jij bent actief binnen Dox Imagemakers, wat doe jij exact?

‘’Ik zit hier op het bedrijfsbureau bij Dox. Samen met mijn collega José houd ik mij bezig met de administratie en de in- en verkoop, maar ook werk ik veel mee op locatie buiten de deur‘’.

Waar haal jij je passie vandaan of wat is je grootste drijfveer om actief te zijn in jouw functie?

‘’Een klant wil duidelijk zichtbaar zijn en dan is het heel mooi dat je daar met jouw team voor kan zorgen. Daarnaast is het natuurlijk heel leuk dat als ik met mijn kinderen rondrijd dat ik kan zeggen: Dat hebben wij gemaakt‘’.

Waar hoop jij over vijf jaar te staan?

‘’Ik hoop dat ik over vijf jaar nog steeds dezelfde ambitie en passie heb voor het werk dat ik nu doe. Daarnaast hoop ik dat ik mentaal en fysiek mijn werk nog steeds kan uitvoeren, me nog steeds zo fit voel als nu ‘’.

Op welke persoonlijke prestatie ben je het meest trots?

‘’Het meest trots ben ik op de vijf hele marathons die ik heb gelopen. Je begint en komt vele obstakels tegen en vooral jezelf. Op zo’n moment zet ik toch door. Dat doorzetten en een oplossing vinden is een mooi gevoel‘’.

Wat is jouw grootste irritatie?

‘’Mijn grootste irritatie zijn mensen die niet waarmaken wat ze beloven. Het is heel frustrerend als je iets afspreekt en dat mensen hun beloftes niet nakomen‘’.

Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je teruggaan en waarom?

“ Dan graag naar mijn middelbare schooltijd, gewoon om het nog een keer te doen, dat was een fantastische mooie tijd ‘’.

Wat is jouw tip aan anderen?

‘’Je moet goed luisteren, mensen zijn tegenwoordig heel snel in hun oordeel. Je krijgt iets binnen en denkt dat je het al wel weet, neem de tijd om goed te luisteren en te begrijpen wat de ander zegt, al is dat het moeilijkste wat er is‘’.

Waar kan jij voor worden wakker gemaakt?

‘’Voor een rondje golf kan je mij wel wakker maken. Ik vind golfen prachtig, we hebben een hele leuke vriendenploeg en gaan regelmatig mooie golftrips maken ook naar het buitenland. Maar zeker ook voor een mooie ochtendvaart met mijn hetelucht-ballon mag je mij wel wakker maken‘’.

Wie nomineer jij om in Spotlight te staan?

‘’Ik zie graag Hessel Faber de volgende keer in de spotlight‘’, sluit Erwin af.