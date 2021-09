In de rij voor de Snikkende Snitsers

SNEEK-“Sinds we op TV weest binne, binne wij nyt mear te betalen. We frage dan ok un kratsje bier in ut uur”, aldus Kees Poiesz een van de zes mannen die optreden onder de veelzeggende naam ‘De Snikkende Snitsers.’

Tijdens het eerste optreden ( ‘we hewwe mar seuven nummers’) was de belangstelling met twee keer een handvol aandachtige luisteraars nog bescheiden. Later op de middag trok het illustere zanggezelschap aanzienlijke meer bezoekers. Er ontstond zelfs een rij voor de Weduwe Joustra, waar het zestal optrad.

Kleine Jantje en de astronaut

Nummers als ‘Kleine Jantje en de astronaut’, geschreven door Gerard de Jong, gingen er in als een preek bij een ouderling of een pastoor ( die ook aanwezig was!). Trouwens ‘ut haringtentsje’ was ook een (h)eerlijke meezinger, gedragen gezongen door solist Age Bootsma. De hand van kritisch dirigent Jan Blanksma is steeds beter te horen, sinds hij de Snikkende Snitsers de fijne zangkneepjes van het vak bijbrengt.

Uiteraard kregen de bezoekers ‘un slukje fan de Weduwe’. Het optreden tijdens het UIT Festival, leverden de Snikkende Sniters weer twee nieuwe aanvragen op. “We mutte ut nòch over de pries hewwe”, aldus Poiesz.