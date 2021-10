In contact met Sietske Jellema

Evelien zit tegenover mij en vertelt dat ze last heeft van eczeem, dat het jeukt en dat ze zich er vreselijk aan irriteert, maar dat ze zichzelf ook niet mooi vindt.

Ik vraag haar tijdens ons eerste gesprek: ‘Wat verwacht je van een homeopathische behandeling?’ ‘Ik verwacht dat mijn eczeem weggaat, maar ik weet dat dit best lang kan duren’, geeft Evelien aan. Ik leg haar uit dat de huid staat voor contact met binnen en buiten en vraag haar waar ze last van heeft in het contact met anderen. Ze vertelt dat ze in haar vorige relatie zich heeft laten onderdrukken en dat ze enorm teleurgesteld is in haar ex-vriend. Ze heeft nu moeite met het vertrouwen van anderen. Moeite om zich open te stellen en echt contact te maken. Het irriteert haar dat ze er maanden na de verbroken relatie nog steeds last van heeft.

Na een aantal consulten en middelen kunnen we de behandeling afsluiten en kijken we samen terug. Evelien zegt: ‘Ik had het heel anders verwacht en zeker niet dat het zo’n bewustwordingsproces zou zijn. Maar wat heeft het me veel bewuster gemaakt van hoe ik contact maak, waar ik moeite mee heb en hoe ik me dan echt voel. Het proces is nog niet afgerond en ik mag nog veel leren, maar dat mijn verwachtingen anders waren is wel duidelijk. Ik ben niet alleen van mijn eczeem af, maar heb ook geleerd dat mijn klachten duidelijke signalen zijn waar ik zelf wat mee kan.’

We ronden de behandeling af. Een mooi proces, wat ze zeker zelf een vervolg geeft.