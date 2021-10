In contact met Marije Dijkema

Eén keer per kwartaal schrijven Eshter Bogaard, Marije Dijkema en Sietske Jellema inspirerende teksten die betrekking hebben op hun dagelijkse werk. Alle drie begeleiden zij mensen om 'in contact' te komen met zichzelf en hun omgeving, ieder vanuit haar perspectief.

We liepen in het bos en het was het vijfde gesprek met haar. Ze maakte mooie progressie en pakte alles razendsnel op. Ze kon duidelijk de volgende stap maken en ik had het gesprek goed voorbereid. Niks in mij had verwacht dat het anders zou gaan. Want al bij de eerste stappen kwamen de tranen en liep het gesprek totaal anders.

Er was op het werk iets gebeurd. Iets wat haar vreselijk had geraakt. De tranen bleven maar stromen en een groot verdriet kwam naar boven. Ik besteedde er natuurlijk aandacht aan, maar merkte dat ik toch eigenlijk ook wel door wilde gaan met hetgeen ik had voorbereid. Dat ging echter niet lukken die dag. Dit verdriet had op dit moment aandacht nodig en ik als coach moest mijn verwachtingen bijstellen.

Gelukkig heb ik dat gedaan, want om de volgende stap te kunnen zetten moest ze eerst met dit oude patroon aan de slag. Een patroon wat ging over verwachtingen. In dit geval haar collega die niet reageerde zoals mijn cliënt had verwacht. De oefening, om eerst naar haarzelf te kijken en te voelen waarom ze zo reageert, sloot precies aan bij dit thema. Met dit inzicht raakt een volgende keer de reactie van de ander haar niet of veel minder. En zo hebben zowel mijn cliënt als ik die dag een wijze les geleerd. En wel, dat we soms onze verwachtingen moeten bijstellen en als we daarop durven vertrouwen er mooie dingen in het leven gebeuren.