In contact met Esther Bogaard

Eens per kwartaal schrijven Esther Bogaard, Marije Dijkema en Sietske Jellema inspirerende teksten die betrekking hebben op hun dagelijkse werk. Alle drie begeleiden zij mensen om 'in contact' te komen met zichzelf en hun omgeving, ieder vanuit haar eigen perspectief.

Ons hele leven is doorspekt met verwachtingen. Verwachtingen ten aanzien van onszelf, onze partner en kinderen, of bijvoorbeeld de maatschappij. Sommige zijn overduidelijk, van andere zijn we ons minder bewust.

Het helpt om je bewust te worden van je eigen verwachtingen en nog belangrijker, welke verlangens daaraan ten grondslag liggen. Deze verschillen van persoon tot persoon. De kans is dus groot dat jouw partner andere verwachtingen en verlangens heeft dan jij. Wanneer beide partners bereid zijn om elkaar hierover te vertellen en het lukt om echt naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, komen ze hier ondanks verschillen vaak goed samen uit.

Mensen melden zich vaak bij mij aan als dit niet goed (meer) lukt. Ze beschrijven hun probleem bijvoorbeeld als ‘we zijn uit elkaar gegroeid’ of ‘we kunnen niet met elkaar communiceren’. ‘We begrijpen elkaar niet meer’ en ‘ik kan niet mezelf zijn in deze relatie’ zijn ook vaak redenen om contact met mij te zoeken.

In de spreekkamer gaan we het gesprek met elkaar aan. We staan stil bij de geschiedenis van beide partners, waar ze ooit verliefd op zijn geworden, welke wensen/dromen ze hadden en hoe dit in het dagelijks leven is verlopen in de verschillende levensfasen. Ook onderzoeken we wat beide partners graag zouden willen, richting de toekomst. En uiteraard zoomen we in op de huidige problemen. Wanneer gaat het mis tussen beiden? Onder welke omstandigheden? Zien ze dit vooraf aankomen, begrijpen ze waarom het mis gaat? Met andere woorden: wat is de trigger op zo’n moment? Verwachtingen en hun onderliggende verlangens zijn hierbij erg belangrijk.

Een man begreep zijn eigen boosheid jegens zijn vrouw gaandeweg beter. Hij verwachtte en verlangde naar haar waardering voor zijn inzet tijdens een ingrijpende verbouwing. Toen deze voor zijn gevoel uitbleef, ging hij haar prinsessengedrag verwijten. Ook leerde hij hoe zijn verlangen naar waardering al eerder in zijn leven ontstaan is. Dit inzicht en het delen met elkaar heeft voor begrip en verzachting tussen meneer en mevrouw gezorgd en ook de bereidheid om rekening met elkaar te houden.